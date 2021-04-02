12 млн тенге выманили кибермошенники у жительницы Петропавловска

Жительница Петропавловска копила на депозите деньги на обучение сына, но потеряла их в один день, поддавшись на уговоры кибермошенников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В середине марта с пострадавшей связались неизвестные мужчина и девушка, которые представились сотрудником службы безопасности и менеджером банка. Они убедили горожанку, что посторонним лицом на ее имя 7 минут назад оформлен крупный кредит. Чтобы защититься от действий мошенников, ей якобы необходимо обновить счет – вывести деньги с депозита и положить их на новый.
Сначала потерпевшая не поверила своим собеседникам и заявила, что намерена прийти в отделение банка. Однако преступники сумели убедить ее не делать этого. Поверив мошенникам, женщина выполнила их инструкции: перевела свыше 7 миллионов тенге и кредиты, которые ей указали взять, на счета нескольких Qiwi-кошельков. В сумме преступники получили 11 миллионов 865 тысяч тенге, что является ущербом в особо крупном размере. Женщине обещали, что все средства вернутся ей, но, конечно, этого не произошло. Потерпевшая обратилась в полицию. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса РК "Мошенничество". Сотрудники криминальной полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.
"На сегодня схема обмана со "звонком из службы безопасности банка" – одна из самых распространенных. Она срабатывает не всегда: многие люди информированы об этой излюбленной уловке киберпреступников. Тем не менее порой злоумышленники добиваются своего, умело оказывая психологическое давление на своих жертв. В данном случае потерпевшая могла защититься от мошенников, если бы придерживалась принятого решения пойти в отделение банка и узнать о состоянии счета из надежного источника. Важно в любой ситуации помнить: настоящие банковские работники никогда, ни при каких обстоятельствах не диктуют клиентам финансовые операции, не требуют называть конфиденциальные данные", – отметил заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев.
Всего с начала года в области зарегистрировано 202 интернет-мошенничества. Из них 52 – по схеме "звонок из СБ банка".
В середине марта с пострадавшей связались неизвестные мужчина и девушка, которые представились сотрудником службы безопасности и менеджером банка. Они убедили горожанку, что посторонним лицом на ее имя 7 минут назад оформлен крупный кредит. Чтобы защититься от действий мошенников, ей якобы необходимо обновить счет – вывести деньги с депозита и положить их на новый.
Сначала потерпевшая не поверила своим собеседникам и заявила, что намерена прийти в отделение банка. Однако преступники сумели убедить ее не делать этого. Поверив мошенникам, женщина выполнила их инструкции: перевела свыше 7 миллионов тенге и кредиты, которые ей указали взять, на счета нескольких Qiwi-кошельков. В сумме преступники получили 11 миллионов 865 тысяч тенге, что является ущербом в особо крупном размере. Женщине обещали, что все средства вернутся ей, но, конечно, этого не произошло. Потерпевшая обратилась в полицию. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса РК "Мошенничество". Сотрудники криминальной полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.
"На сегодня схема обмана со "звонком из службы безопасности банка" – одна из самых распространенных. Она срабатывает не всегда: многие люди информированы об этой излюбленной уловке киберпреступников. Тем не менее порой злоумышленники добиваются своего, умело оказывая психологическое давление на своих жертв. В данном случае потерпевшая могла защититься от мошенников, если бы придерживалась принятого решения пойти в отделение банка и узнать о состоянии счета из надежного источника. Важно в любой ситуации помнить: настоящие банковские работники никогда, ни при каких обстоятельствах не диктуют клиентам финансовые операции, не требуют называть конфиденциальные данные", – отметил заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев.
Всего с начала года в области зарегистрировано 202 интернет-мошенничества. Из них 52 – по схеме "звонок из СБ банка".