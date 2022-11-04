Свежий выпуск

​​​​​​​2 : 1 в нашу пользу

Норкин Дмитрий
корреспондент

В первый день первенства континента по боксу наши спортсмены одержали две победы и потерпели одно поражение.

Так, один из лидеров сборной Сакен Бибосынов провел первый бой на чемпионате Азии по боксу в Аммане (Иордания). Его соперником в весовой категории до 51 кг выступил Кумар Спарш из Индии. Бой закончился раздельным решением судей в пользу казахстанца со счетом 4:1. В следующем бою, который состоится сегодня вечером, он встретится с малайзийцем Кайю­мом Ариффином. Отметим, что Бибосынов является чемпионом мира 2021 года, прошедшем в Белграде, а также обладателем бронзовой медали Олимпийских игр-2020 в Токио.

Выиграл свой поединок и другой наш боксер Серик Темиржанов, который в весовой категории до 57 кг встречался с Ихласом Гылычжановым из Туркменистана. Бой завершился единогласным решением судей в пользу казахстанца – 30:27, 30:25, 30:27, 30:27, 30:27. Уже определился и его следующий соперник. В 1⁄4 финала он сразится с местным боксером Юсефом Иашашем, который в 1⁄8 финала победил представителя Филиппин Марио Фернандеса.

Понесли мы в этот день и первую потерю. Санатали Тольтаев, выступающий в весовой категории до 63,5 кг, встречался с Русланом Абдуллаевым из Узбекистана и уступил в принципиальном поединке единогласным решением судей со счетом – 30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 29:28.

Кстати, здесь же на первенстве Азии поединок провел и казахстанский боксер Азат Махметов, который в определенный момент сменил гражданство и теперь выступает за сборную Бахрейна. На стадии 1⁄8 финала в весовой категории до 51 кг он встретился с действующим чемпионом мира японцем Томоей Цубои. Бой закончился победой представителя Страны восходящего солнца со счетом 5:0.

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