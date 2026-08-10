Известного блогера Маха.dxb объявили в международный розыск

Закон и Порядок

Судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей». Он подозревается в продвижении незаконного интернет-казино «SultanGames», «PINCO», «Nomadcasino», «Pin-Up», «Vavada» и др.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентством по финансовому мониторингу объявлен в международный розыск гражданин Республики Узбекистан Хикматов Махмуд Умидович, 19.02.2000 г.р., известный блогер под псевдонимом «Маха.dxb», сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, на территории Республики Казахстан действовала устойчивая схема по предоставлению незаконного интерфейса интернет-казино, приёму и выплатам денег (эквайринг, мобильная коммерция, криптовалюта), рекламы с целью вовлечения большего количества игроков из числа граждан страны. Для продвижения интернет-казино организаторы привлекли блогера Хикматова М.У., которому была отведена роль по привлечению инфлюенсеров на территории Казахстана, для размещения рекламного контента.

В рамках этой деятельности Хикматов М. запрашивал у блогеров статистические данные их социальных сетей, включая демографию, географию подписчиков, а также показатели охвата аудитории, на основании которых определялась стоимость рекламных услуг. Всего он привлек более 35 блогеров, в том числе блогера Қамзу Қ.

Как отметили в АФМ, обладая широкой аудиторией, Қамза Қ. умышленно вовлекал граждан Республики Казахстан в участие в запрещённой игорной деятельности, размещая реферальные ссылки на интернет-казино и получая вознаграждение за каждый переход пользователей.

Қамза Қ. 6 августа был экстрадирован из Социалистической Республики Вьетнам, напомнили в АФМ.

- Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам: + 7 7172 70 84 78 - дежурная часть. Вознаграждение и анонимность гарантируются, - говорится в официальной информации агентства. 

#АФМ #розыск #блогер

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