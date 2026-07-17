Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта

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По мнению Директора Института актуальной политики Дины Айкеновой, после вступления в силу новой Конституции Казахстан переходит к ключевому этапу политической модернизации.

«Назначение даты выборов в Курултай на 23 августа — закономерная часть четко выстроенного электорального календаря. Сначала граждане поддержали новую Конституцию на референдуме, затем Основной закон вступил в силу, а теперь запускается процесс избрания нового состава Парламента, который начнет работу в рамках обновленной политической системы. Переход от двухпалатной структуры к однопалатному Курултаю выступает центральным элементом реформы», – отмечает спикер.

Кроме того, с точки зрения теории политического транзита принципиально важно минимизировать временной разрыв между вступлением Конституции в силу и началом работы нового законодательного органа. Это позволяет сохранить институциональную преемственность и полностью исключить период неопределенности в государственном управлении

По словам эксперта, особенностью нынешней избирательной кампании стало масштабное обновление партийного руководства.

«Даже для профессионального сообщества скорость происходящих изменений выглядит беспрецедентной. За сравнительно короткий срок ряд партий сменили своих председателей. Так, в партии «Ақ жол» Азата Перуашева сменила Дания Еспаева, руководство партии «Ауыл» перешло от Серика Егизбаева к Кайрату Айтуганову, НПК возглавил новый руководитель после ухода Ермухамета Ертысбаева. Это можно рассматривать как попытку партий обновить свой политический образ в соответствии с запросом общества на новые лица. Вместе с тем такая стратегия связана с определенными рисками. Вместе с прежними лидерами партии могут потерять часть своей узнаваемости и электорального капитала. На сегодня наиболее известным среди новых председателей остается Дания Еспаева», – считает она.

Также политолог обращает внимание на то, что действующая избирательная система исключает создание предвыборных коалиций. Казахстанское законодательство предусматривает пропорциональную систему с закрытыми партийными списками, поэтому каждая партия участвует в кампании самостоятельно.

Однако после формирования Курултая возможны ситуативные межфракционные объединения при рассмотрении отдельных законопроектов, распределении комитетов или по другим вопросам парламентской повестки.

«Если говорить о прогнозах, то, на мой взгляд, в новом составе Курултая будут представлены четыре-пять партий. Наиболее высокие шансы у партий «Әділет», «Ақ жол» и «Ауыл». За остальные места, вероятно, развернется конкуренция между Respublica и НПК, тогда как для ОСДП и «Байтақ» преодоление проходного барьера может стать более сложной задачей. При этом главной интригой кампании остается не столько распределение мест между партиями, сколько уровень явки», – подытожила Дина Айкенова.

В завершение она добавила, что именно этот показатель во многом будет определять общественное восприятие нового представительного органа и очередного этапа конституционной реформы.