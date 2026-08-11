Духовное достояние народа

Область Абай – малая родина великого акына и просветителя. Традиционно в День Абая в Семее и урочище Жидебай в музеях аншлаг: сюда приходят с друзьями, семьями, целыми коллективами, молодые и люди в возрасте, технари и гуманитарии… Людям важно прикос­нуться к наследию, которое несет важнейшие духовные ценности.

В год 181-летия просветителя в Семее возложили цветы к памятнику Абаю Кунанбаеву, а также состоялась праздничная церемония открытия площади Государственных Символов. Как отметил аким области Абай Берик Уали, новое городское пространство стало подарком от Северо-Казахстанской области.

– Мы открываем площадь Государственных Символов в день рождения великого поэта, – подчеркнул аким. – Это первый объект, вводимый в эксплуатацию в рамках акции «Абайға құрмет».

Площадь с 35-метровым флагштоком представляет собой единый ансамбль, объединяющий Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн. Центральная часть выполнена в форме круга диаметром 28 м, герб и текст гимна размещены на высоте 10 м. Территория благо­устроена пешеходными зонами и местами для отдыха. Установлены скамейки, разбиты газоны и клумбы. В дальнейшем на острове Бейбітшілік в соответствии с отдельным поручением Президента запланировано строи­тельство Экологического парка площадью 56 га.

– Подарок Северо-Казахстанской области земле Абая – это символ преклонения перед великим поэ­том, – отметил замес­титель акима СКО Нурлан Кенесов. – Такие акции являются данью уважения национальным ценностям и выражением межрегиональной дружбы.

В настоящее время в рамках акции «Абайға құрмет» в разных частях Семея продолжается строительство целого ряда новых объектов. В новом административно-деловом центре возводятся Дом дружбы – подарок Мангистауской области, Центр творчества – подарок города Шымкента, медиацентр – подарок города Алматы, Центр настольного тенниса – подарок Павлодарской области. На левом берегу Семея началось сооружение Дворца единоборств – это подарок Актюбинской области.

В планах – возведение выставочного центра, въездной арки, зданий и сооружений для нау­ки, творчества, спорта, благо­устройство набережной и другие проекты. Например, Группа компаний KAZ Minerals уже начала строи­тельство большого стадиона, а ФНБ «Самрук-Қазына» ведет сооружение физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Мирном. В ближайшее время в Семее общественный фонд «Қазақстан халқына» начнет строи­тельство Центра инклюзивного спорта, компания «КазМунайГаз» – Дворца будущего.

Интересные познавательные выставки в этот день подготовили в Государственном музее-заповеднике «Жидебай-Бөрілі». Только тематическая коллекция живописи и графики здесь насчитывает более 760 произведений. В этом году жемчужиной экспозиции стали работы Евгения Сидоркина, созданные к эпопее Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Как рассказали в музее, их отличают многообразие образов, динамика, выразительность. В 1970 году за данный цикл художник был отмечен Государственной премией Казахской ССР им. Чокана Валиханова. Среди представленных на выставке работ – графические произведения «Абай Кунанбаев», «Абай с бабушкой Зере», «Улжан», «Абай с учениками-поэтами», «Абай на охоте» и другие.

Много познавательного содержит экспозиция «Эпоха Абая: документы и воспоминания», интригующая уже самой возможностью увидеть историчес­кие реликвии. Помимо писем и рукописей, редкий фонд показал «Карамолинский устав» – свод законов от 1885 года. Долгое время у исследователей была только копия документа, но в 2018-м при работе в архиве Казани удалось найти подлинник.

Сама история связана со съез­дом более 100 биев во главе с Абаем в Карамоле (сейчас – город Шар). Уважаемые судьи собрались, чтобы обсудить правовые нормы. В итоге родился свод из 74 статей, отличаю­щихся прагматизмом и личной ответственнос­тью вместо лишения свободы. Например, за убийство по Карамолинскому уставу полагался выкуп в виде 175 верблюдов. И пострадавшей семье – помощь, и виновнику – суровое бремя. В целом документ стоял на защите прав и свобод человека. Для понимания: если был родственник, который по адату мог взять вдову в жены, но та отказывалась вступить в брак, устав давал ей право не выходить замуж и жить отдельно. Как подчеркнули в музее, само содержание документа говорит о его авторе – Абае – как о передовом человеке.

В экспозиции представлены воспоминания младшего сына просветителя Турагула, а также рукопись под названием «Жизнь Абая Ибрагима Кунанбайулы», написанная Какитаем – сыном Ыскака, младшего брата Абая. Это первые и поэтому особо значимые записи по биографии классика.

Отдельная экспозиция посвящена собранию материалов и документов, касающихся жизни и деятельности основателя абаеведения Каюма Мухамедханова. Еще в 1930-х молодой семипалатинец, ученик Мухтара Ауэзова, поставил целью сохранить наследие Абая. В 1940-е благодаря Каю­му Мухамедханову литературному сообществу стали доступны произведения последователей Абая: Акылбая, Магауии, Кокбая… По данным ученого, эта единственная в казахской литературе школа объединяла более 30 имен! Более того, он доказал принадлежность классику десятков поэтических произведений, автор которых ранее считался неизвестным.

В фонде музея собраны многочисленные научные и популярные статьи Мухамедханова с подробностями о создании первого музея Абая. О том, как в аулах берегли личные вещи поэта, переписывали рукописи, заучивали стихи и песни. Кроме того, можно увидеть письма Каюма Мухамедхановича в различные инстанции с требованием восстановить историческую справедливость в отношении Шакарима. Например, благодаря его подробной записке к высшему партийному руководству республики в «Казахстанской правде» от 14 апреля 1988 года вышла заметка под заголовком «В Центральном Комитете Компартии Казахстана. О творческом наследии поэта Шакарима». По сути, она открыла политический шлюз для реабилитации имени последователя Абая.

Большой праздничной прог­раммой День Абая встретили также в соседнем Восточном Казах­стане. У памятника просветителю на центральной площади в Усть-Каменогорске прозвучали стихи и песни, состоялась церемония возложения цветов. По словам главы Восточного Казахстана Нурымбета Сактаганова, уважение народа к Абаю не ослабевает, несмотря на смену эпох и потрясения в мире.

– Глава государства ­Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание популяризации наследия Абая, – отметил аким. – Творчество акына и просветителя работает на укрепление национального самосознания, единства страны и духовной зрелости общества. Наследие поэта остается бесценным духовным достоянием всего нашего народа.