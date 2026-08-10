В Болливуде впервые снимают новый фильм полностью в IMAX

До сих пор единственным фильмом, полностью отснятым в этом премиальном формате, была "Одиссея" Кристофера Нолана

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Индийский постановщик С.С. Раджамули, чей "RRR" в 2022 году стал международным хитом, работает над самым масштабным проектом в своей карьере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Сообщается, что фильм под названием "Варанаси" с Махешем Бабу, Приянкой Чопрой Джонас и Притхвираджем Сукумараном снимается целиком на камеры IMAX - случай даже для мирового кино почти уникальный.

До сих пор единственным фильмом, полностью отснятым в этом премиальном формате, была "Одиссея" Кристофера Нолана. "Варанаси" также станет первой неанглоязычной картиной, снятой исключительно на IMAX.

В интервью Variety Раджамули рассказал, что намеренно сделал анонс размытым, чтобы сохранить интригу вокруг сюжета. При этом производство движется стремительно: отснятый материал сразу передается команде визуальных эффектов, что позволяет разным департаментам работать параллельно.

По словам режиссера, уже готово около 80 процентов фильма, включая самые масштабные экшн-сцены. Новый проект описывается как "кругосветное приключение": со съемками в разных регионах Индии, в лесах Кении и даже в Антарктиде.

Считается, что только производственный бюджет "Варанаси" превысит 150 миллионов долларов - колоссальная сумма по индийским меркам. Для сравнения: "RRR" собрал в мировом прокате 166 миллионов, из которых 130 пришлись на домашний рынок.

Раджамули называет "Варанаси" "проектом мечты". После триумфа "RRR", который западные зрители неожиданно превратили в хит Netflix, индийский режиссер получил карт-бланш на реализацию самых смелых замыслов. Так, действие «Варанаси» развернётся в разных уголках планеты и охватит несколько тысячелетий истории человечества.

Компания Sri Durga Arts раскрыла дату выхода фильма «Варанаси» - премьера проекта состоится 7 апреля 2027 года.