Разводят в пустыне форель

Сделать первый серьезный шаг в бизнесе ей помог государственный безвозмездный грант, полученный в 2025 году в рамках проекта «Одно село – один продукт». Идея заняться разведением форели появилась у предпринимательницы из желания обеспечить жителей Жанаозена свежим и полезным продуктом питания.

– Мне хотелось предложить землякам натуральную свежую рыбу. О проекте «Одно село – один продукт» нам рассказали в палате предпринимателей «Атамекен» и предложили принять в нем участие. Решили попробовать свои силы, – рассказывает Лаура Кос­турлыева.

Полученные средства предпринимательница потратила на при­обретение промышленного генератора. На первый взгляд он мог бы показаться не самым необходимым вложением, однако именно этот агрегат оказался жизненно важным для хозяйства.

По словам Лауры Костурлые­вой, при аварийном отключении элект­роэнергии в резервуары с форелью перестает нагнетаться кислород, и рыба может погибнуть буквально за 20–30 минут. В случае перебоев в подаче электричества генератор автоматически включается и берет нагрузку на себя.

– Форель очень чувствительна к любым изменениям. Вода для нее должна быть идеально чис­той, насыщенной кислородом, а корм – качественным. Малейшее загрязнение или повышение температуры воды могут привести к гибели. Поэ­тому необходим постоянный контроль, – говорит Лаура Кос­турлыева.

Несмотря на сложность и затратность технологии разведения, все окупается постоянно растущим спросом. Сегодня форель можно приобрести в магазине «ӨзенFish», где рыба содержится в специальных бассейнах и продается в живом виде. Покупатели нередко приходят семьями, выбирают конкретных особей и просят сразу же приготовить их.

– Мы видим, что интерес жителей к местной рыбе растет. Люди ценят качество и возможность купить действительно свежий продукт, – отмечает предпринимательница.

На достигнутом рыбоводы хозяйства останавливаться не собираются. В нынешнем году при поддержке местного­ акимата Лау­ре Костурлыевой­ был предоставлен земельный участок для расширения производства. Сейчас предпринимательница готовится к осуществлению нового этапа проекта – рассчитывает выращивать рыбу осетровых и карповых пород.

По словам бизнесвумен, претво­рить эти планы в жизнь помогает поддержка государства и профильных организаций. Прежде всего – содействие филиала Респуб­ликанской ассоциации рыбного хозяйства и аквакультуры Qazaq Balyk, управления рыбного хозяйства Мангистауской области, а также городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства.

Рыбовод уверена, что государственные программы сегодня открывают реальные возможности для тех, кто хочет начать собственное дело.

– Молодым предпринимателям я бы посоветовала не бояться пробовать. Сейчас существует много программ государственной поддерж­ки, в рамках которых помогают пройти обучение, составить бизнес-план, получить консультации и финансовую помощь. Если есть желание работать, такие программы действительно помогают довести перспективную бизнес-идею до ее практичес­кого воплощения, – говорит Лаура Костурлыева.

История форелевой фермы из Жанаозена показывает, что даже в условиях пустынного региона можно успешно развивать аквакультуру, если есть настойчивость, компетентный подход и поддержка государства.

Сегодня небольшой проект по выращиванию форели постепенно превращается в полноценное рыбоводческое хозяйство.