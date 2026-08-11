Диалог со временем

Экспозиция «Город и время Павла Шорохова» стала масштабным событием, объеди­нив произведения разных лет, включая как ранние работы мастера начала 70-х годов прошлого века, так и произведения, созданные специально к его 80-летнему юбилею.

Павел Шорохов, выпускник Алматинского художественного училища им. Н. В. Гоголя, увлекся парковой скульп­турой, через которую ведет диалог с горожанами, еще в студенчестве.

– Выставки проходят эпизодически, а после все убирается, невольно прячется от зрителя, – говорит он. – Мое творческое счастье в том и сос­тоит, что я экспонирую свои работы в скверах, парках и на фасадах домов. Когда народ общается с ними, меня это вдохновляет, приносит удовлетворение.

Юбилейная выставка позволит увидеть Павла Шорохова не только как автора знаменитых городских памятников и скульптурных ансамблей, в которых неизменно пребывает ощущение внутреннего движения и живой энергии формы, но и как тонкого мастера станковой пластики, работающего со всеми материалами и техниками скульптуры. Так, им создано почти полсотни портретных мемориальных досок. В 80-е и 90-е фасады алматинских домов украсили портреты Жамал Омаровой, Каныша Сатпаева, Мухтара Ауэзова, Габидена Мустафина, Габита Мусрепова, Ильяса Есенберлина, Ахмета Байтурсынулы, Динмухамеда Кунаева.

Данная выставка не только представила творческое наследие художника, но и впервые обратила внимание на проблему сохранения культурной памяти города, включающей произведения монументального и паркового искусства. Многие скульптуры Шорохова давно стали неотъемлемой частью культурного ланд­шафта Казахстана, однако история некоторых из них оказалась драматичной: отдельные работы были утрачены.