Новые инфраструктурные и социальные объекты открылись в регионах Казахстана

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах страны введены в эксплуатацию новые производства, инфраструктурные и социальные объекты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства РК

В Северо-Казахстанской области введена в эксплуатацию молочно-товарная ферма. На первом этапе построены коровник на 800 голов, молочный блок, помещение для содержания сухостойных и родильных коров на 550 голов, два телятника и комбикормовый завод. На территории комплекса установлена крупнейшая в Центральной Азии доильная карусель на 100 голов. Из Германии уже завезено 585 голов племенного скота. До конца года поступит еще 660 голов. Общее поголовье проекта достигнет 12 тыс. голов.

В области Абай введен в эксплуатацию завод по переработке семян подсолнечника и производству растительного масла. Стоимость проекта составляет 7 млрд теңге. Предприятие способно производить до 300 тонн масла в сутки, очищать до 500 тонн семян и выпускать комбикорма. Создано свыше 120 рабочих мест, продукция ориентирована на внутренний рынок и экспорт.

В Жаңақорғанском районе Кызылординской области открылась птицефабрика стоимостью 5,5 млрд теңге. Мощность предприятия составляет около 6 тыс. тонн мяса птицы в год. На объекте, включающем 12 птичников, цеха забоя и инкубации, создано 120 рабочих мест. Продукция будет поставляться в регион и соседние области.

В Карагандинской области запущен кирпичный завод. Общий объем инвестиций превысил 1,5 млрд теңге. Мощность предприятия составляет 45 млн кирпичей в год с полным циклом производства на базе собственного месторождения глины. Продукция обеспечит потребности Карагандинской и Акмолинской областей.

В поселке Жаңақорған Кызылординской области введена в эксплуатацию водораспределительная станция и подводящая сеть. Проект стоимостью 1,1 млрд теңге реализован за счет средств возвращенных государству активов. В результате около 1 500 домов обеспечены качественной питьевой водой.

В Талдықорғане 41 семья из числа социально уязвимых категорий граждан получила ключи от нового жилья в коттеджном городке «Береке», жилом массиве «Жастар-3», микрорайонах «Шығыс», «Құлагер» и на проспекте К. Жалаири. Всего в текущем году в областном центре новоселье справят около 1,4 тыс. человек.

В Шымкенте 80 семей из числа очередников (многодетные и неполные семьи, граждане с инвалидностью, дети-сироты) получили квартиры по программе арендного жилья с правом выкупа.

В селе Шорнақ Сауранского района Туркестанской области сдан в эксплуатацию новый спортивный комплекс стоимостью 1,7 млрд теңге. На территории площадью 1 га размещены залы для баскетбола, бокса, борьбы и тренажерный зал. Создано 40 новых рабочих мест.

В населенном пункте Қарнақ города Кентау Туркестанской области открыто здание Дома дружбы на 300 мест. Общая площадь здания — 2,8 тыс. м2. Объект полностью оснащен современным оборудованием для проведения культурно-массовых мероприятий.