Кассовые сборы «Одиссеи» превысили миллиард долларов

Фото: Universal Pictures

"Одиссея" Кристофера Нолана перешагнула отметку в миллиард долларов мировых кассовых сборов. Фильм заработал 429,7 миллиона в домашнем прокате и 570,3 миллиона на международных рынках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Ожидается, что в ближайшее время картина обойдет экранизацию комиксов "Темный рыцарь 2: Возрождение легенды" с его 1,085 миллиарда и станет самым кассовым проектом в карьере двукратного оскаровского лауреата.

При этом прокат "Одиссеи" еще далек от завершения. Фильм стартовал в Корее в среду, 14 августа выйдет в Китае, а 11 сентября - в Японии. Однако в Северной Америке уже в ближайшие выходные "Одиссея" станет делить премиальные экраны IMAX с другим гигантом проката - "Человеком-пауком 4: Новый день".

Крупнейшими международными рынками для фильма стали Великобритания и Ирландия (75,3 миллиона долларов), Франция (52,4 миллиона), Италия (46,9 миллиона), Германия (35,2 миллиона), Австралия (29,8 миллиона), Мексика (28 миллионов), Испания (27,3 миллиона), Индия (19,6 миллиона), Нидерланды (13,9 миллиона) и Саудовская Аравия (13,1 миллиона).

С учетом того, что два важных азиатских рынка еще впереди, финальная касса фильма может заметно превысить текущие прогнозы.