Готовить специалистов нового поколения

Событие
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК взяла курс на цифровую транс­формацию, развитие науки и внедрение искусственного интеллекта. Об этом заявил Генеральный прокурор Берик Асылов на церемонии вручения дипломов выпускникам магистратуры и докторантуры.

фото пресс-службы Генеральной Прокуратуры

В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, руководители правоохранительных и специальных органов, а также представители ведущих вузов страны.

За десять лет послевузовское образование в академии получили 534 сотрудника правоохранительных органов: 459 окончили магистратуру, 75 – докторантуру. Особенностью подготовки остается совместное обучение представителей различных ведомств, что способствует развитию межведомственного взаимодействия.

Открывая церемонию, Берик Асылов отметил, что нынешний выпуск завершает обучение в исторический период развития страны, связанный со вступлением в силу новой Конституции. Обновленный Основной закон закрепил развитие человеческого капитала, науки, образования, цифровых прав граждан, а также инноваций и знаний как основу дальнейшего развития Казахстана.

– Академия сегодня трансформируется в интеллектуальное и технологическое ядро правоохранительной системы, объе­диняющее науку, образование, IT-технологии и практику. Мы уже готовим специалистов нового поколения для эффективной работы в цифровой среде, чтобы предвидеть угрозы еще до того, как они приобретут массовый характер. В XXI веке побеждает не тот, кто быстрее реагирует на преступления, а тот, кто способен их предвидеть, – подчеркнул Генеральный прокурор.

Развитие цифровизации соответствует новой конституционной модели страны и стратегическому курсу Главы государства. Берик Асылов подчеркнул, что безопасность современного государства уже невозможно обеспечить без науки, передовых технологий и искусственного интеллекта.

Сегодня академия развивает подготовку специалистов в области цифровой криминалистики, расследования киберпреступлений и применения ИИ в правоохранительной дея­тельности, а также укрепляет научную составляющую своей работы. Участникам церемонии были представлены возможности Киберполигона, Форсайт-центра, Innovation Lab и других научно-образовательных площадок академии.

#выпускники #Академия правоохранительных органов #Берик Асылов

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