В Пекине отметили День Абая

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В Культурном центре Казахстана в Пекине состоялся круглый стол «Абай – великая личность», посвященный Дню Абая. Представители Казахстана и Китая обсудили значение творческого и философского наследия великого казахского поэта, его влияние на современную культуру и развитие казахско-китайских гуманитарных связей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Мероприятие организовали Культурный центр Казахстана в Пекине совместно с посольством Казахстана в КНР и музеем «Цзиньтай». В нем приняли участие дипломаты, ученые, писатели, переводчики и деятели культуры двух стран.

В рамках встречи состоялась церемония возложения цветов к памятнику Абаю Кунанбайулы в Пекине.

Участники круглого стола рассмотрели философские идеи Абая, его взгляды на нравственное и интеллектуальное развитие человека, концепцию «Толық адам» и общечеловеческие ценности, отраженные в произведениях мыслителя. Отдельной темой стали идейные параллели в наследии Абая и Конфуция.



Особое внимание было уделено популяризации наследия Абая в Китае. Его произведения изучаются и переводятся китайскими исследователями и литераторами, а ежегодные «Абаевские чтения» в Пекине стали традиционной площадкой культурного диалога двух стран. В этом году программа была дополнена международным круглым столом.