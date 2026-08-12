Роналду и Джорджина поженились в Португалии

Фото: offside.kz

41-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на 32-летней модели Джорджине Родригес. Пара сообщила о радостном событии, опубликовав в социальных сетях фото обручальных колец, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sport-express.net

По информации People, церемония прошла вчера, 11 августа, в Кашкайше — прибрежном португальском городе, расположенном недалеко от Лиссабона. Вопреки ожиданиям, свадьба, как сообщается, была «личным и интимным событием». На ней присутствовали только их пятеро детей.

Криштиану и Джорджина опубликовали совместный снимок рук с кольцами и коротко подписали его: «C любит G».

Роналду и Родригес познакомились в 2016 году в Мадриде, где девушка работала продавцом в магазине Gucci. У пары две общие дочери — Алана Мартина и Белла Эсмеральда, а всего они воспитывают пятерых детей. Еще трое — Криштиану-младший и близнецы Матео и Ева — появились на свет с помощью суррогатных матерей.

О том, что звезды готовятся к свадьбе, было известно еще в прошлом году. 11 августа 2025-го Джорджина объявила о помолвке с Криштиану. Впоследствии португалец заявлял: он хочет жениться на возлюбленной после чемпионата мира-2026.

Как только ЧМ завершился, СМИ начали активно распространять слухи о скорой свадьбе. Появлялось сразу несколько версий о месте и дате мероприятия: самая убедительная гласила, что португалец женится на Мадейре 8 августа. Она действительно звучала логично, так как Роналду родился на этом острове. К тому же отмечалось, что кафедральный собор в Фуншале был зарезервирован для бракосочетания, также для масштабного мероприятия была якобы забронирована и часть пятизвездочного отеля Savoy Palace.

Хотя семья Криштиану публично опровергла информацию о подготовке к церемонии, это не помешало толпам фанатов собраться в центре Фуншала в надежде увидеть, как их кумир свяжет себя узами брака. По некоторым данным, к собору пришло до 2 тысяч человек. Однако Роналду и Родригес они так и не дождались — быстро выяснилось, что в этот день венчалась совсем другая пара.

Один из гостей даже шутил в разговоре с местной прессой: «Мы чувствуем себя знаменитостями». Сам Криштиану тоже успел посмеяться над этим: оставил комментарий под постом аккаунта Jornal da Madeira с серией смайликов.