Развивать потенциал молодых авторов

Культура
Зарина Москау
специальный корреспондент

В Национальной академической библиотеке состоялся ­Рес­публиканский литературный форум «Сөз өнері: Жасампаз жас қалам».

В Астану съехались около 100 авторов из Алматы, Карагандинской области и области Улытау. Организатор форума – Союз писателей Казахстана при поддержке управления по развитию языков г. Астаны.

Главные цели форума – поддержка молодых авторов, обсуждение актуальных проблем современной отечест­венной литературы, создание условий для обмена опытом и укрепление профессио­нальных связей в литературной среде.

– Сейчас государство уделяет большое внимание развитию литературы. В стране поддерживают издание книг отечественных авторов, на постоянной основе проходят конкурсы. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации», направленный на популяризацию книг, модернизацию библиотек и поддержку казахстанских авторов. Символично, что литературный форум проходит в столице в день рождения Абая, – отметил руководитель управления по развитию языков г. Астаны Сакен Есиркеп.

В дальнейшем аналогичные мероприя­тия планируется провести в Жамбылской области, Шымкенте, Туркестане и Актау с привлечением авторов из Атырау и Актюбинской области.

По словам председателя правления Союза писателей РК Мереке Кулкенова, государственные меры поддержки очень нужны.

– При поддержке Министерства культуры и информации в рамках проекта «Литературно-познавательная панорама Казахстана» в 2024–2025 годах было издано 40 книг молодых писателей, – сообщил он.

На полях форума эти издания получили детальную оценку со стороны профессионального сообщества: литературоведы и критики представили развернутые доклады о качестве и уровне современных текстов.

Беспрецедентными назвала меры гос­поддержки молодых авторов писатель Роза Муканова:

– Мы из того поколения, которое помнит и другие времена. Тогда в типографиях не было бумаги, чтобы напечатать книгу, а чтобы вступить в Союз писателей, нужно было издать три книги. Сейчас писатели, к счастью, с такими трудностями не сталкиваются. Ежегодно для них проводятся литературные конкурсы, призовой фонд которых исчисляется сотнями тысяч долларов. Разве было когда-нибудь такое? Но нельзя забывать нам и о своей ответственности перед читателями. Писатель – это голос времени и голос народа.

Программа мероприятия охватила не только традиционные обсуждения, но и современные технологические тренды. Участники форума посетили Центр искусственного интеллекта, где обсудили актуальные вызовы цифровизации и возможности использования нейросетей в литературном творчестве. Кроме того, состоялась встреча в креативном пространстве «OzgеEpic», которое сегодня выступает крупнейшей площадкой для продвижения литературы не только в Астане, но и по всему Казахстану.

По итогам форума были выработаны конкретные предложения и рекомендации, направленные на системную поддержку молодых талантов и дальнейшее развитие современной казахской литературы.

#культура #Астана #форум #литературный форум

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