Молодежь Астаны запустила видеочеллендж в честь Дня Абая

К участию пригласили молодежные ресурсные центры всех регионов страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» в честь Дня Абая запустил в социальной сети Instagram республиканский видеочеллендж под хэштегом #АбайМұрасы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Инициатива направлена на популяризацию литературного наследия великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы, повышение интереса молодежи к духовным и культурным ценностям, а также продвижение национальной культуры.

К участию в видеочеллендже пригласили молодежные ресурсные центры всех регионов страны.

На сегодня инициативу уже поддержали молодежные ресурсные центры Алматы, Шымкента, Павлодара и Талдыкоргана, а также области Жетісу. Видеочеллендж продолжает распространяться и в других регионах страны.