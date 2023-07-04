2 катера столкнулись на Урале: пострадали 9 человек

Из-за столкновения двух катеров 9 человек попали в больницу в Атырауской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

3 июля около 20:05 на реке Урал столкнулись 2 катера. Данные прогулочные катера служили для извоза людей по реке.

«В одном находилось 10 человек, в другом – 25 пассажиров. 9 человек, получивших различные телесные повреждения, доставили в больницу.

Ведется досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта», – отметили в ДП.