21 медаль завоевали казахстанские спортсмены в очередной соревновательный день

Очередной день принес Казахстану шесть золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей. Теперь в копилке нашей страны уже 69 наград различного достоинства – 27 золотых, 17 серебряных и 25 бронзовых. У ближайших преследователей – национальных команд Узбекистана и Кыргызстана по 32 (11–12–9) и 38 (10–13–15) медалей.

Итак, в состязаниях по тоғыз­құмалақ сборная Казахстана заняла первое место в командном зачете. «Золото» нам принесли Молдир Сериккызы и Бексултан Бостандыкова, «серебро» у Ансаган Кожанасып и «бронза» у Ерсултана Ауелбая.

Очень интересными были соревнования по жамбы ату. В пос­ледний день состязаний по этому виду спортсмены разыгрывали награды в стрельбе из лука на коне в казахском стиле. Отметим, что казахстанских мергенов пришел поддержать спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев. Что касается итогов, то для нас «серебро» в этом виде принес Батыр Бексауыт.

Также в конно-спортивном комплексе «Арғымақ» продолжились состязания по традиционной стрельбе из лука по мишени «жамбы» (дәстүрлі садақ ату). Здесь завоевали бронзовые награды Жанибек Кулмырзаев и Бакберген Салимов.

На ледовой арене «Алау» мужская сборная Казахстана в зрелищной и упорной борьбе победила команду Кыргызстана в финальном поединке со счетом 2:1 и заняла первое место по асық ату. В это же время женская сборная Казахстана по бес асық также одержала убедительную победу в финале над национальной командой России со счетом 3:0.

Тут же, на ледовой арене «Алау», женская и мужская сборные по перетягиванию каната (арқан тартыс) завоевали по серебряной медали. В финале обе сборные уступили фаворитам этих состязаний – командам из России. Женская сборная выступала в весовой категории до 560 кг, мужская – до 720 кг.

В кыргызской национальной борьбе алыш разыгрываются медали в шести весовых категориях. В стартовый день поедин­ков «серебро» нам принесли: выступавший в весе до 60 кг ­Турмаханбек Калмукан, до 100 кг – Бекбол ­Нурланулы и до 75 кг – ­Перизат Жакыпбекова, а вот бронзовые медали завоевали Нуржан ­Сарсенгалиев (до 70 кг), Нурдаулет Жарылгапов (свыше 100 кг), Назерке Абильтаева (до 55 кг), Арайлым Ракиш (до 60 кг) и Айнур Акжигитова (до 65 кг).

В соревнованиях Powerful Nomad – Алыптар сайысы наш Азамат Макулбеков стал лучшим среди 16 спортсменов из 16 стран. В абсолютной весовой категории атлеты соревновались в пяти испытаниях. Среди них поднятие 100-килограммового камня и его перемещение на 10 метров; приседания со 100-килограммовым мешком, метание 10-килограммового копья на 10 метров в мишень одной рукой, приседания со 130-килограммовым бревном на плечах, а также перетаскивание 200-килограммовой телеги на 10 метров.

Ну и, наконец, прогнозируемо в финалах по кокпару и кокбору встретятся сильнейшие команды мира в этом виде спорта – Казахстан и Кыргызстан. Так, наша национальная сборная по кокбору разгромила в полуфинале сборную Турции со счетом 15:1. Отметим, что турки за «бронзу» поборются теперь с россиянами.

В это же время сборная Казахстана за выход в финал по кокпару сразилась с национальной командой России и разгромила ее со счетом 18:2.