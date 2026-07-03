Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта

Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с технологическим оснащением и созданными образовательными условиями в новом здании Казахского национального университета спорта (КНУС), открытого в Астане по поручению Президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

«1 июля вступила в силу принятая на всенародном референдуме Новая Конституция, где развитие человеческого капитала является стратегическим направлением деятельности государства. По поручению Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева открыт Казахский национальный университет спорта. Запуск впервые в истории Независимого Казахстана национального учреждения на стыке спорта, образования, медицины и инноваций подтверждает наши ценностные ориентиры – мы готовим специалистов нового поколения», – отметил руководитель Правительства.

Университет готовит специалистов по образовательным программам «Тренерская деятельность», «Спортивные науки», а также в области спортивной медицины и реабилитации, спортивной журналистики, менеджмента, искусственного интеллекта и аналитики в спорте, киберспорта и др. На сегодня КНУС развивает двудипломные программы, академическую мобильность и спортивную науку совместно с ведущими зарубежными партнерами, включая Eklore-ed School of Management, Corvinus University, University of Guglielmo Marconi, Swiss Institute и Hungarian University of Sports Science. При участии Xinhua Daily Media Group и Nanjing Polytechnic Institute создается Медиацентр спортивной журналистики. Кроме того, на территории вуза реализуются проекты в сфере безопасности, честного спорта и поддержки талантливой молодежи.

Среди них – центр спасательных инноваций и первой помощи, где обучено более 3,5 тыс. педагогов и подготовлено свыше 100 международных тренеров-экспертов, инициатива Women in Sport RK, направленная на расширение возможностей женщин в спорте, а также грантовые программы Life Chance Grant и Merit Grant. Здесь также развивается центр спортивной медицины и реабилитации. Он объединяет современные технологии диагностики, лечения, восстановления и научного сопровождения спортсменов. Интеграция образования, клинической практики и науки позволяет готовить специалистов нового поколения и внедрять современные методы восстановления. Премьер-министр подчеркнул, что Казахский национальный университет спорта должен объединить образование, науку и практики, а также стать передовым центром подготовки квалифицированных специалистов.

«Важно, чтобы студенты стали непосредственными реализаторами президентской идеи строительства Справедливого, Прогрессивного Казахстана и стали настоящими приверженцами ответственного и созидательного патриотизма. Поэтому профессорско-преподавательскому составу нужно прививать учащимся заложенные в Новой Конституции ценности трудолюбия, прогресса, знаний. Уверен, что Казахский национальный университет спорта внесет весомый вклад в развитие отечественного спорта, подготовку высококвалифицированных специалистов и укрепление международного авторитета нашей страны», – отметил Олжас Бектенов.

В ходе посещения вуза на выставке научных достижений Премьер-министру также представили разработки, направленные на повышение качества тренировочного процесса и медицинского сопровождения спортсменов, в том числе Smart Performance Assessment, Sport Science Control Center + My KNUS, AI Video Analytics for Sports and Digital Biomechanics Lab, Smart Table Tennis AI Center, Sport Media Convergence Co-Creation Lab и Smart Golf AI Lab. В КНУС также реализуются научные проекты по применению искусственного интеллекта и персонализированного подхода в спорте. Один из них направлен на вовлечение людей среднего и пожилого возраста в массовый спорт с использованием технологий ИИ. Еще один проект посвящен совершенствованию подготовки спортсменов қазақ күресі на основе персонализированного подхода, медико-биологических исследований и искусственной гипоксической тренировки.