В Алматы расследуют гибель женщины после падения с девятого этажа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели 40-летней женщины, которая погибла в Алмалинском районе Алматы, передает Kazpravda.kz.

По предварительной информации, женщина упала с высоты девятого этажа жилого дома, в котором проживала.

«При осмотре квартиры следственно-оперативной группой обнаружены материалы и обстоятельства, имеющие значение для расследования, в том числе записка, содержание которой будет изучено», - сообщили в Департаменте полиции Алматы.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий. Следователи восстанавливают полную картину произошедшего, выясняют возможные причины трагедии, изучают образ жизни погибшей, круг ее общения и другие обстоятельства, которые могли предшествовать случившемуся.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.