Талгат Рахманберди назначен заместителем акима Астаны

Кадровые назначения

Ранее он занимал должность акима района «Байқоңыр»

Фото: акимат Астаны

В связи с переходом на другую работу Есета Байкена, по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата Талгат Рахманберди назначен заместителем акима Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В рамках поручений Главы государства акимом Астаны Женисом Касымбеком поставлен перед новым заместителем ряд задач по системному развитию города.

Талгат Рахманберди трудовую деятельность начал в 2004 году с должности председателя комитета по делам молодежи МКТУ имени Ходжи Ахмеда Ясави. В разные годы возглавлял общественное объединение «Штаб студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов города Астаны», работал старшим прокурором в Управлении повышения квалификации  по надзору за законностью уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности Института Генеральной прокуратуры РК (г. Астана), руководителем ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Астаны» и др.

С апреля 2016 года по март 2019 года трудился заместителем акима района «Сарыарка» города Астаны, с апреля 2019 года - заместителем руководителя ГУ «Аппарат акима города Астаны».

С августа 2019 года по сентябрь 2023 года работал руководителем ГУ «Управление по делам общественного развития города Астаны», ГУ «Управление внутренней политики города Астаны», советником акима города.

С 18 октября 2023 года работал акимом района «Байқоңыр».

#назначение #замакима

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