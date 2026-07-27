Конкуренция за бизнес-повестку: «Ак жол» и Respublica сошлись в жесткой публичной полемике

Нынешняя предвыборная кампания уже с первых дней заметно отличается от предыдущих. Если прежде агитационный период нередко ограничивался преимущественно официальными встречами и презентацией программ, то сегодня партии активно осваивают социальные сети, используют нестандартные публичные форматы и вступают в открытую полемику с конкурентами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В конце первой недели агитационной кампании партии уже переходят от презентации своих программ к более активной борьбе за внимание избирателей. Предвыборная кампания приобретает более динамичный и содержательный характер.

Партия «Әділет» провела серию публичных мероприятий. После встреч с предпринимателями, аграриями и представителями различных сфер в Туркестане партия организовала вечерний Open Air с концертной программой и дрон-шоу. В ходе мероприятий также были озвучены вопросы, касающиеся сферы физической культуры и спорта.

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) сосредоточилась на экспертной дискуссии и одновременно стала одной из первых партий, открыто раскритиковавших программы своих конкурентов. На круглом столе представители партии подвергли критике отдельные положения программ ряд партий, а также высказались относительно привлечения блогеров и представителей шоу-бизнеса в партийные списки. Кроме того, партия провела республиканскую спортивную акцию со скандинавской ходьбой, которая будет продолжена в регионах страны.

Партия зеленых «Байтақ» продолжает выстраивать кампанию вокруг экологической повестки. Помимо марафона, партия инициировала экспертную площадку, посвященную развитию особо охраняемых природных территорий, сохранению биоразнообразия и совершенствованию природоохранного законодательства, подчеркнув тем самым приверженность своей профильной тематике.

Народная партия Казахстана (НПК) в ходе встреч с трудовыми коллективами выступила с критикой отдельных предложений конкурентов. В частности, представители партии высказались против инициатив по отмене государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, а также подвергли критике отдельные положения программы ОСДП в сфере социальной политики.

Партия «Ауыл» продолжает делать ставку на традиционные ценности и прямой диалог с населением. После открытия республиканского штаба партия начала устанавливать брендированные юрты в регионах. При этом представители партии активно используют прямые эфиры в социальных сетях, где не только отвечают на вопросы граждан, но и открыто полемизируют с конкурентами, критикуя составы партийных списков и их кадровую политику.

Одним из наиболее заметных элементов третьего дня кампании стала взаимная дискуссия между партиями «Ақ жол» и Respublica. Представители «Ақ жол» поставили под сомнение соответствие отдельных тезисов программы Respublica действиям ее представителей, указывая на противоречия между декларируемыми принципами и публичным образом отдельных членов партии. В ответ Respublica подвергла критике предложения «Ақ жол» в сфере промышленной политики, назвав их недостаточно проработанными и содержащими коррупционные риски, одновременно представив собственное видение развития отечественного производства. Таким образом, именно между этими двумя партиями на данный момент сформировалась наиболее заметная публичная программная дискуссия.

В целом третий день агитационной кампании свидетельствует о переходе выборов в более динамичную фазу. Партии все активнее используют нестандартные форматы коммуникации, стремятся сформировать узнаваемый политический образ и вступают в содержательную дискуссию с конкурентами, что делает предвыборную кампанию более насыщенной и конкурентной.