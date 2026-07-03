Золотой овертайм в Семее

Финальная серия чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2025⁄2026 вошла в историю отечественного спорта как пример запредельного накала и невероятной турнирной драматургии. Долгие годы внут­реннее первенство упрекали в предсказуемости, однако появ­ление амбициозного «Семея» полностью перевернуло расклад сил, превратив каждый матч в настоящую гладиаторскую бойню. Судьба золотых медалей и чемпионского титула решилась лишь в дополнительное время пятого, финального поединка на переполненной «Абай Арене». Проявив колоссальную стойкость на фоне кадрового кризиса и грядущей глобальной перестройки, алматинский «Кайрат» вырвал победу со счетом 3:2, доказав, что чемпионский менталитет клуба по-прежнему остается главным козырем в самые критические моменты.

К решающему противостоянию «Кайрат» подходил далеко не в статусе безоговорочного фаворита, как это бывало в прошлые десятилетия. Напротив, чаша весов, казалось, склонялась в сторону коллектива, представляю­щего область Абай. Алматинцы уступили «Семею» первую строчку по итогам регулярного чемпионата, по ходу сезона вновь пережили экстренную смену главного тренера, а информационный фон вокруг команды и вовсе напоминал шторм. Еще задолго до финального свистка в прессу просочились инсайды о том, что целая группа ведущих игроков покинет алматинский клуб. Добавлял остроты и транс­ферный подтекст: лидеры «Кайрата» ­Биржан Оразов и Даурен Турсагулов уже согласовали переходы в стан «Семея» на улучшенные личные условия, в то время как алматинцы готовили симмет­ричный ответ, ведя переговоры с лидерами соперника – Родригиньо и Камилем Герейхановым. Впрочем, к чести футзалистов, эти слухи никак не повлияли на их самоотдачу – на паркете они бились, не жалея себя.

Счет в серии перед пятым матчем был равным – 2:2, причем абсолютно каждая встреча финала держала болельщиков в на­п­ряжении до последних секунд. «Кайрат» забирал свои победы в тяжелейших близких матчах (3:2 и 2:1), а «Семей» отвечал мощными и агрессивными атаками, выигрывая со счетом 3:2 и 4:2. Пятая игра на «Абай Арене» должна была стать кульминацией этого противостояния. Местные трибуны обеспечили «Семею» беспрецедентную по громкости и массовости поддержку, сделав домашнюю арену настоящим ­адским котлом для гостей.

Решающий поединок полнос­тью оправдал ожидания, превра­тившись в тактическую дуэль с обилием интернациональной спортивной драмы. Тон задавали легионеры: бразильские мастера в лице Эдсона и Кандидо, а также российские легионеры, включая Камиля Герейханова, обеспечили матчу космические скорости и высочайшее исполнительское мастерство. Команды поочередно выходили вперед и отыгрывались, а настоящим украшением основного времени стал подвиг легендарного голкипера «Семея» Лео Игиты, который буквально лицом отразил пенальти. Судьба чемпионства решилась в овертайме, где победный мяч забил Биржан Оразов, проводивший последний матч за алматинский клуб перед уходом к конкурентам. Итоговый счет встречи 3:2 в пользу алматинцев.

Для «Семея» это поражение стало болезненным ударом. Клуб, который на протяжении трех сезонов ставит перед собой амбициозные задачи, вновь оказался в шаге от главной мечты. Очевидно, что серебряные медали не удовлетворят руководство и команду ждут серьезные перемены. «Кайрат» же в очередной раз подтвердил статус флагмана казахстанского футзала. Клуб вступает в фазу глобальной перестройки, но делать это гораздо приятнее и легче в ранге действую­щего чемпиона страны.

Этот финал наглядно продемонстрировал, что наш футзал переживает сдвиги и выходит на принципиально новый сис­темный уровень. Появление мощных клубов-дебютантов резко подняло конкуренцию, что дало импульс развитию всей спортивной вертикали в стране. Казахстанская ассоциа­ция футзала активно выстраи­вает работающую пирамиду: запущен полноценный чемпио­нат Первой лиги, зародилось первое в истории официальное первенство среди женских команд, а детско-юношеские академии переживают настоя­щий бум.