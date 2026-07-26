На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны

Туризм

На побережье работают более 220 объектов размещения общей вместимостью свыше 21 тысячи мест

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На побережье озера Алаколь продолжается развитие туристической инфраструктуры и реализация проектов, направленных на повышение безопасности отдыхающих. Ход работ оценили вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев и заместитель акима области Жетісу Марлен Колбаев во время рабочей поездки в регион, передает Kazpravda.kz.

По итогам 2025 года внутренний туристический поток на Алаколь достиг 382 тысяч человек, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество иностранных туристов увеличилось на 60% и превысило 8,2 тысячи человек. Сегодня на побережье работают 224 объекта размещения общей вместимостью более 21 тысячи койко-мест.

«По поручению Главы государства Министерство продолжает работу по привлечению внутренних и иностранных туристов на курортные направления страны. С начала года актуализирована Концепция развития туризма, а также ведется реализация Дорожной карты развития туризма в регионах. Одновременно местные исполнительные органы обеспечивают развитие инфраструктуры, безопасность отдыхающих и санитарное содержание курортных зон», - сообщили в Министерстве туризма и спорта.

Во время осмотра было отмечено завершение строительства объектов электроснабжения. Продолжаются работы по строительству канализационных сетей в селе Акши, очистных сооружений, коммунальных пляжей и нового железнодорожного вокзала станции Лепсы.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. На побережье оборудованы 40 спасательных вышек, установлено 13 километров буйковых линий и семь пирсов. Для отдыхающих работают санитарные объекты, контейнерные площадки для сбора отходов и кабины для переодевания. Общественный порядок ежедневно обеспечивают сотрудники полиции, а на воде круглосуточно дежурят спасатели. С начала сезона проведено более 150 профилактических рейдов.

Правительством принято решение о строительстве защитной дамбы, которая позволит сохранить береговую линию озера и повысить устойчивость курортной территории.

#строительство #туризм #Алаколь

Популярное

Все
Курултай - момент осознанного выбора
В Алматы расследуют гибель женщины после падения с девятого этажа
Волонтеры пяти стран обменялись опытом на форуме EduBridge в Павлодаре
Казахстанский шпажист Кирилл Проходов вышел в топ-16 чемпионата мира
От соглашений к совместным производствам: как форум может ускорить экономическую интеграцию Казахстана и России
В Карасайском районе открыли новое пожарное депо
Казахстан и Россия начали совместную подготовку атомщиков
В Алматы построены 35 новых сейсмостанций
Центр инклюзивного спорта построят в Таразе к 2027 году
Полиция обратилась к болельщикам перед матчем «Кайрат» – «Ордабасы»
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Ресайклинг при ремонте дорог
Государственному академическому театру танца присвоено имя Булата Аюханова
Что туристам можно увидеть в Мангистау
Готовить специалистов нового поколения
Большие перспективы для села
Возродить сквозное судоходство
Атырау становится центром вагоностроения
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
МИД Казахстана осудил атаки БПЛА на объекты КТК
Модернизация ЖКХ, развитие транзита и поддержка села: как исполняются поручения Президента
Цифровые музеи и онлайн-архивы - Казахстан выступил с инициативой в ШОС
Дорога к звездам начинается на Земле
Пенсионные накопления – под защитой государства
Робособака следила за безопасностью на Дне металлурга в Карагандинской области
Исполнение поручений Президента: новые заводы, логистические хабы и соцобъекты открылись в регионах РК
Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу
Объем производства металлургии Казахстана достиг 19 трлн тенге
Четырехлетнюю девочку спасли из запертой квартиры в Конаеве
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Гвардейцы говорят по-казахски

Читайте также

Спасатели Борового пересели на электрокары
Лето перемен
Единые правила для гидов и инструкторов туризма утвердили в…
Развитие курорта Almaty SuperSki не нанесет ущерба водным р…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]