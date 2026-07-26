На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На побережье озера Алаколь продолжается развитие туристической инфраструктуры и реализация проектов, направленных на повышение безопасности отдыхающих. Ход работ оценили вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев и заместитель акима области Жетісу Марлен Колбаев во время рабочей поездки в регион, передает Kazpravda.kz.

По итогам 2025 года внутренний туристический поток на Алаколь достиг 382 тысяч человек, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество иностранных туристов увеличилось на 60% и превысило 8,2 тысячи человек. Сегодня на побережье работают 224 объекта размещения общей вместимостью более 21 тысячи койко-мест.

«По поручению Главы государства Министерство продолжает работу по привлечению внутренних и иностранных туристов на курортные направления страны. С начала года актуализирована Концепция развития туризма, а также ведется реализация Дорожной карты развития туризма в регионах. Одновременно местные исполнительные органы обеспечивают развитие инфраструктуры, безопасность отдыхающих и санитарное содержание курортных зон», - сообщили в Министерстве туризма и спорта.

Во время осмотра было отмечено завершение строительства объектов электроснабжения. Продолжаются работы по строительству канализационных сетей в селе Акши, очистных сооружений, коммунальных пляжей и нового железнодорожного вокзала станции Лепсы.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. На побережье оборудованы 40 спасательных вышек, установлено 13 километров буйковых линий и семь пирсов. Для отдыхающих работают санитарные объекты, контейнерные площадки для сбора отходов и кабины для переодевания. Общественный порядок ежедневно обеспечивают сотрудники полиции, а на воде круглосуточно дежурят спасатели. С начала сезона проведено более 150 профилактических рейдов.

Правительством принято решение о строительстве защитной дамбы, которая позволит сохранить береговую линию озера и повысить устойчивость курортной территории.