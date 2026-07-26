Казахстанский шпажист Кирилл Проходов вышел в топ-16 чемпионата мира

В следующем поединке казахстанец поборется за место в восьмерке сильнейших фехтовальщиков турнира

Фото: Дирекция развития спорта МТС

Казахстанский шпажист Кирилл Проходов продолжает успешное выступление на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК, за выход в число 16 сильнейших выступили два представителя национальной команды - Кирилл Проходов и Руслан Курбанов.

«Кирилл Проходов одержал победу над представителем Дании Конрадом Констадом со счетом 15:9 и вышел в топ-16 чемпионата мира», - сообщили в Дирекции спорта МТС РК.

Руслан Курбанов завершил выступление на стадии 1/32 финала. Его соперником стал японский шпажист Риу Мацумото — чемпион Азиатских игр 2023 года в командной шпаге и призер этапов Кубка мира. Казахстанец уступил в упорной борьбе со счетом 9:10, пропустив решающий укол в дополнительную минуту.

В следующем поединке Кирилл Проходов поборется за выход в восьмерку сильнейших шпажистов мирового первенства. Его бой начнется 26 июля в 12:05 часов по времени Астаны.