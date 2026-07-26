Казахстанский шпажист Кирилл Проходов вышел в топ-16 чемпионата мира

Спорт

В следующем поединке казахстанец поборется за место в восьмерке сильнейших фехтовальщиков турнира

Фото: Дирекция развития спорта МТС

Казахстанский шпажист Кирилл Проходов продолжает успешное выступление на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК, за выход в число 16 сильнейших выступили два представителя национальной команды - Кирилл Проходов и Руслан Курбанов.

«Кирилл Проходов одержал победу над представителем Дании Конрадом Констадом со счетом 15:9 и вышел в топ-16 чемпионата мира», - сообщили в Дирекции спорта МТС РК.

Руслан Курбанов завершил выступление на стадии 1/32 финала. Его соперником стал японский шпажист Риу Мацумото — чемпион Азиатских игр 2023 года в командной шпаге и призер этапов Кубка мира. Казахстанец уступил в упорной борьбе со счетом 9:10, пропустив решающий укол в дополнительную минуту.

В следующем поединке Кирилл Проходов поборется за выход в восьмерку сильнейших шпажистов мирового первенства. Его бой начнется 26 июля в 12:05 часов по времени Астаны.

#Спорт #шпажист #Кирилл Проходов

Популярное

Все
Курултай - момент осознанного выбора
Волонтеры пяти стран обменялись опытом на форуме EduBridge в Павлодаре
В Алматы расследуют гибель женщины после падения с девятого этажа
Казахстанский шпажист Кирилл Проходов вышел в топ-16 чемпионата мира
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Ресайклинг при ремонте дорог
Государственному академическому театру танца присвоено имя Булата Аюханова
Что туристам можно увидеть в Мангистау
Готовить специалистов нового поколения
Большие перспективы для села
Атырау становится центром вагоностроения
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
МИД Казахстана осудил атаки БПЛА на объекты КТК
Модернизация ЖКХ, развитие транзита и поддержка села: как исполняются поручения Президента
Цифровые музеи и онлайн-архивы - Казахстан выступил с инициативой в ШОС
Дорога к звездам начинается на Земле
Возродить сквозное судоходство
Пенсионные накопления – под защитой государства
Робособака следила за безопасностью на Дне металлурга в Карагандинской области
Исполнение поручений Президента: новые заводы, логистические хабы и соцобъекты открылись в регионах РК
Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу
Объем производства металлургии Казахстана достиг 19 трлн тенге
Четырехлетнюю девочку спасли из запертой квартиры в Конаеве
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Гвардейцы говорят по-казахски

Читайте также

Казахстанские синхронистки завоевали четыре золотые медали …
Сборная Казахстана выиграла 18 наград на чемпионате Азии во…
Мировые звезды киберспорта прибывают в Астану на «Игры Буду…
На кортах планеты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]