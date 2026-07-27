Касым-Жомарт Токаев принял акима области Улытау

Есет Байкен доложил Президенту о ходе социально-экономического развития области Улытау и планах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по развитию инфраструктуры региона, привлечению инвестиций, укреплению промышленного потенциала, модернизации инженерных сетей и обеспечению жителей качественными социальными услугами.

Также были представлены предложения по реализации приоритетных проектов

В завершение Глава государства дал ряд поручений, направленных на обеспечение устойчивого развития области, повышение ее инвестиционной привлекательности и улучшение качества жизни граждан.