Казахстан и Россия начали совместную подготовку атомщиков

Обсуждение прошло в рамках заседания Совместной казахстанско-российской рабочей группы по вопросам подготовки кадров для атомной отрасли Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Агентства атомной энергии РК

В обсуждении приняли участие представители Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, Госкорпорации «Росатом», профильных организаций и образовательных учреждений двух стран.

«В ходе заседания казахстанская сторона представила подходы к подготовке кадров для атомной отрасли, включая кадровое планирование, развитие образовательных программ, укрепление учебно-лабораторной базы и расширение взаимодействия между вузами и организациями отрасли», - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии.

Российская сторона представила опыт подготовки специалистов для стран-партнеров, подходы к комплектованию атомных электростанций квалифицированным персоналом, поддержке молодых специалистов и развитию кадрового сотрудничества.

По итогам встречи участники рассмотрели взаимные предложения и согласовали дальнейшие совместные мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала атомной отрасли Казахстана и укрепление сотрудничества между профильными организациями двух стран.