От соглашений к совместным производствам: как форум может ускорить экономическую интеграцию Казахстана и России

Фото: из личного архива Н.Пыжикова

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России постепенно превращается из площадки для политического диалога в механизм управления конкретными экономическими проектами. Его практическая ценность определяется уже не количеством подписанных документов, а тем, насколько быстро договоренности переходят в контракты, новые производства, транспортную инфраструктуру и рабочие места.

Экономическая основа для такого перехода сформирована. В январе-мае 2026 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,2%, до 12,47 млрд долларов. Основная часть этого объема приходится на Россию. Одновременно портфель промышленной кооперации двух стран включает 177 проектов общей стоимостью 52,7 млрд долларов.

Следующий этап требует более точной координации. Инфраструктурные проекты должны сопровождаться синхронной модернизацией пограничных переходов, едиными требованиями к перевозчикам и цифровым документооборотом. Программа сотрудничества до 2028 года также должна быть наполнена конкретными проектами, ответственными организациями и сроками. О том, как превратить форум в инструмент развития производственных цепочек и устранения трансграничных барьеров, рассказал руководитель Центра экономической интеграции Всероссийской академии внешней торговли Никита Пыжиков.

– Экономическая интеграция часто оценивается по динамике торговли. Почему межрегиональные форумы важны именно как механизм перехода от товарооборота к производственной кооперации?

– Межрегиональные форумы позволяют переводить интеграцию в контракты, совместные проекты и решение конкретных приграничных вопросов. Их преимущество заключается в том, что на одной площадке взаимодействуют предприятия, региональные власти и государственные регуляторы.

Показателен форум 2025 года в Уральске. Тогда были подписаны 11 межрегиональных соглашений и четыре коммерческих контракта на 61 млн долларов. В частности, стороны договорились создать в Казани торгово-логистическую площадку для казахстанских производителей и расширить поставки продукции Казахстана в российские торговые сети.

Экономическая база значительна. В январе-мае 2026 года товарооборот Казахстана с ЕАЭС вырос на 11,2%, до 12,47 млрд долларов. На Россию приходится 87,3% этого объема.

Сильная сторона политики Казахстана заключается в соединении национального и регионального уровней сотрудничества. Курс Президента Касым-Жомарта Токаева создает условия, при которых внешнеэкономические договоренности получают продолжение в конкретных регионах. В результате проект может одновременно получить площадку, инфраструктуру, рынок сбыта и механизм устранения административных препятствий.

– Новые дороги и пункты пропуска сами по себе не гарантируют ускорения торговли. Какие системные решения нужны, чтобы транспортная инфраструктура действительно снизила издержки бизнеса?

– Главная задача состоит в том, чтобы не строить транспортные коридоры отдельно от процедур их использования. Сегодня задержки возникают из-за несинхронной модернизации парных пунктов пропуска, повторного представления документов и различий в требованиях к перевозчикам.

Россия и Казахстан уже договорились перенести модернизацию ряда переходов с 2030-2032 на 2026-2027 годы. На российской стороне обновление десяти приоритетных пунктов должно увеличить пропускную способность с 2,2 млн до 3,5 млн грузовиков в год.

Но полный эффект появится только при одновременном вводе объектов с обеих сторон, единых режимах работы и совместной электронной очереди. Необходим также сквозной цифровой документооборот, включая взаимное признание e-CMR, электронных разрешений и результатов транспортного контроля.

Важна и унификация требований к массе, габаритам и осевым нагрузкам транспорта. Тогда цифровой контроль сможет заменить повторные проверки.

Решение ускорить модернизацию показывает практический характер политики Казахстана. Подход Президента Токаева ориентирован не только на строительство инфраструктуры, но и на повышение ее реальной экономической эффективности.

– Портфель кооперации уже включает десятки действующих производств. Что необходимо изменить в программе до 2028 года, чтобы она стала инструментом запуска новых проектов, а не перечнем общих направлений?

– Обновленная программа сможет стать полноценным механизмом промышленной кооперации, если общие направления будут дополнены конкретным перечнем проектов, регионов и ответственных организаций.

Сегодня программа уже охватывает промышленность, транспорт, сельское хозяйство, строительство, информационные технологии и подготовку кадров. Ее реализацию должны совместно контролировать профильные министерства Казахстана и России.

Производственная база создана. Портфель сотрудничества включает 177 проектов стоимостью 52,7 млрд долларов. Из них 122 реализованы. Еще 24 проекта на 10 млрд долларов находятся в работе и должны обеспечить создание 11 тыс. рабочих мест.

Среди действующих предприятий находятся шинный завод в Карагандинской области, производство железнодорожных колес в Павлодарской области и автокомпонентов в Костанайской области.

Следующим шагом должно стать закрепление за каждой парой регионов конкретных площадок, поставщиков, источников финансирования и сроков запуска.

Казахстан проводит последовательную политику перехода от торговли к совместному производству. Курс Президента Токаева придает сотрудничеству долгосрочный характер, поскольку ориентирует его на локализацию, занятость и создание устойчивых производственных связей.

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