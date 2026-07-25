Укреплять мир и стабильность

Как отметил в своем выступлении Хань Чуньлинь, за прошедшие 99 лет с момента основания Народно-освободительная армия Китая внесла неоценимый вклад в национальную независимость, освобождение народа и его процветание. Китай готов углублять сотрудничество с Казах­станом в различных областях, содействовать региональному развитию, защищать мир и стабильность.

– Китай и Казахстан – добрые соседи, близкие друзья и надежные партнеры, доверяющие друг другу. Китайско-казахстанские отношения выдержали испытание переменчивой международной обстановкой, неизменно сохраняя высокий уровень развития и демонстрируя значительную устойчивость и неиссякае­мый потенциал. В последние годы обмены и сотрудничество между двумя странами в облас­ти совместных военных учений, военно-технического взаимодействия и подготовки кадров приносят весомые результаты, укрепляя обороноспособность наших стран, обеспечивая мир, стабильность и устойчивое развитие в регионе, – сообщил Хань Чуньлинь.

Заместитель министра обороны РК Кайрат Садыков подчерк­нул, что китайские воо­руженные силы – это важный институт в поддержании мира и стабильнос­ти на планете. Казах­стан готов углублять сотрудничество между вооруженными силами двух стран на благо наших народов.

– На текущем этапе состояние­ казахстанско-китайского военного сотрудничества можно охарактеризовать как образцовое. Основными направлениями являются боевая подготовка, подготовка кадров, военно-техническое сотрудничество, миротвор­чество, – сказал он. – Региональная стабильность во многом будет зависеть от согласованных действий сторон. Поэтому нам необходимо и далее­ углублять взаимодействие по совместному противодействию негативным тенденциям и угрозам.

Военный атташе Ван Липэн в своем выступлении сделал акцент на том, что Китайские вооруженные силы решительно реализуют военно-стратегические указания новой эпохи, стремятся к созданию системы­ вооруженных сил с китайской спецификой и вносят свой вклад в укрепление стабильности в международных отношениях.