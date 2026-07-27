Paramount согласилась отложить поглощение Warner Bros.

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Paramount пошла на уступку в судебной битве с коалицией из 12 штатов, пытающихся заблокировать слияние с Warner Bros. Discovery. Студия обязалась не закрывать сделку стоимостью 111 миллиардов долларов до июня 2027 года или в течение пяти дней после вынесения судебного вердикта, в зависимости от того, что наступит раньше, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

В заявлении представитель Paramount назвал соглашение "прямым путем к судебному разбирательству, основанному на доказательствах", и подчеркнул, что это "самый быстрый и ясный способ доказать, что сделка идет на пользу конкуренции, потребителям и создателям контента - вывод, к которому уже пришли десятки антимонопольных органов по всему миру". Он также заявил, что определения рынков, предложенные истцами, "не имеют отношения к сегодняшним реалиям и не выдержат проверки".

Цена отсрочки для Paramount внушительна. По условиям слияния, если сделка не будет закрыта до 30 сентября, акционерам Warner причитается примерно 650 миллионов долларов за квартал.

Перемирие было достигнуто на следующий день после того, как федеральный судья Арасели Мартинес-Ольгин продлила временный запрет на закрытие сделки как минимум до 18 августа. Стороны продолжают бороться за позиции в рамках разбирательства о предварительном судебном запрете. Paramount настаивала на проведении трехдневных слушаний в августе, но штаты возражали.

В пятницу обе стороны договорились отменить слушания, назначенные на 3 августа, и представить совместное заявление о позициях по графику судебного разбирательства до 31 июля. Дело движется к полноценному суду, где решится судьба крупнейшего слияния в истории Голливуда.