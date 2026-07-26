Волонтеры пяти стран обменялись опытом на форуме EduBridge в Павлодаре

Участники из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана обсудили лучшие практики развития добровольчества

Фото: МКИ

В Павлодаре состоялась пленарная сессия Международного форума волонтеров по развитию доступного и инклюзивного образования EduBridge: Global Volunteer Forum for Inclusive Learning, передает Kazpravda.kz.

Форум объединил представителей государственных органов, волонтерских организаций, международных экспертов и молодежных лидеров из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.

Как сообщили в Министерстве культуры и информации РК, участники обсудили развитие волонтерского движения, современные подходы к продвижению инклюзивного образования, лучшие международные практики и перспективы сотрудничества.

«В ходе форума были представлены успешные проекты в сфере социального предпринимательства, инклюзивного образования, благотворительности и волонтерства», - сообщили в Министерстве культуры и информации.

Отдельным событием пленарной сессии стала церемония награждения победителей конкурса малых грантов социальных и волонтерских проектов Павлодарской области. Финансовую поддержку получили девять инициатив, направленных на развитие медиаволонтерства, экологических проектов, цифровой безопасности, инклюзивных практик, социальной помощи и популяризацию культуры добровольчества.

Форум прошел под эгидой Международного года волонтеров, учрежденного по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и провозглашенного Организацией Объединенных Наций. По мнению организаторов, мероприятие стало еще одним шагом к расширению международного сотрудничества и развитию инклюзивного образования и волонтерского движения.

#Павлодар #волонтеры #форум

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