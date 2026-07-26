Центр инклюзивного спорта построят в Таразе к 2027 году

Фото: Акимат региона

В Таразе состоялась церемония закладки капсулы в основание Центра инклюзивного спорта. Новый объект возводится во исполнение поручения Президента Казахстана и станет одной из ключевых площадок для развития спорта среди людей с особыми потребностями, передает Kazpravda.kz.

В церемонии принял участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев. Он подчеркнул, что развитие инклюзивного спорта и создание доступной спортивной инфраструктуры остаются важными направлениями социальной политики региона.

"Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своих Посланиях определяет повышение качества жизни населения, развитие массового спорта и формирование доступной среды для граждан с особыми потребностями в числе ключевых приоритетов государственной политики. Начало строительства Центра инклюзивного спорта является наглядным подтверждением практической реализации этих стратегических задач", - сказал Ербол Карашукеев.

По словам главы региона, центр позволит расширить возможности для занятий спортом, подготовки параспортсменов и активного участия людей с инвалидностью в общественной жизни.

"Здоровая нация — основа сильного государства. Инклюзивный спорт дает каждому гражданину возможность раскрыть свой потенциал, развивать способности и активно участвовать в жизни общества. Уверен, что центр, фундамент которого мы закладываем сегодня, станет важным спортивным объектом, где тысячи жителей смогут заниматься спортом, юные спортсмены — одерживать первые победы, а параспортсмены - покорять новые вершины", - отметил глава региона.

На территории площадью 1,6 гектара построят современный спортивный комплекс общей площадью 3,6 тысячи квадратных метров. В нем разместятся универсальный спортивный зал с трибунами, тренажерный зал, зал лечебной физкультуры, медицинский и психологический кабинеты, административные помещения, конференц-зал и зона отдыха. Центр сможет одновременно принимать до 300 посетителей. Завершить строительство планируется в феврале 2027 года.

Сегодня в Жамбылской области физической культурой и спортом систематически занимаются 4 383 человека с особыми потребностями, в том числе 1 481 ребенок. Регион также известен своими параспортсменами, среди которых чемпионы и призеры Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и Азии.