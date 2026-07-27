Райан Гослинг сыграет культового антигероя Marvel

Кино,США,Lifestyle
Айман Аманжолова
корреспондент

В 2028 году в мировой прокат выйдет фильм «Призрачный гонщик». Главную роль сыграет Райан Гослинг. Режиссёром сольного фильма выступит Шон Леви, уже работавший с актером над «Звёздными войнами: Звёздный истребитель», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Kp.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Новый фильм станет перезапуском франшизы о Призрачном гонщике. Гослинг исполнит роль Джонни Блэйза — каскадёра-мотоциклиста, который заключает сделку с демоном Мефисто, чтобы спасти своего приёмного отца. В результате он оказывается связан с духом возмездия Заратосом и превращается в скелетоподобное существо с пылающим черепом, одетое в кожу и использующее огненный мотоцикл.

В комиксах Призрачный гонщик обладает сверхчеловеческой силой, неуязвимостью, способностью проецировать адский огонь и знаменитым «взглядом раскаяния», который заставляет грешников пережить всю боль, которую они причинили другим. Создатели обещают «новую интерпретацию» культового персонажа.

Для трёхкратного номинанта на «Оскар» (за роли в фильмах «Пол Нельсон», «Валентинка» и «Ла-Ла Ленд») эта роль стала давней мечтой. На сцене Comic-Con Гослинг признался:

«Вау, это действительно происходит?» и рассказал, что «хотел сыграть эту роль очень, очень долго».

Президент Marvel Кевин Файги неоднократно называл Гослинга самой частой фанатской фан-кастинг-мечтой для MCU.

Интересно, что Гослинг долгое время избегал крупных франшиз, объясняя это тем, что они «никогда не чувствовались правильными». Однако для «Призрачного гонщика» он сделал исключение. Режиссёр Шон Леви рассказал, что идея проекта родилась во время их совместной работы над «Звёздным истребителем»: в перерывах между съёмками они обсуждали персонажа и обменивались идеями, пока Леви наконец не предложил:

«Бро, давай зажжём».

#кино #Marvel #РайанГослинг

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