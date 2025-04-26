Органами полиции выявлено и передано родителям более 11 тыс. несовершеннолетних, находившихся в увеселительных заведениях и на улицах в ночное время, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

С 10 апреля по 6 мая на территории страны проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Подросток", сообщает Polisia.kz.

С начала ОПМ в ОВД доставлено порядка 13 тысяч подростков, из них свыше 70 за совершение преступлений; более девяти тысяч за совершение административных правонарушений; три тысячи за безнадзорность и беспризорность.

«Органами полиции выявлено и передано родителям более 11 тысяч несовершеннолетних, находившихся в увеселительных заведениях и на улицах в ночное время. Пресечено 148 фактов продажи алкоголя детям. С улиц изолировано 229 детей в состоянии опьянения», - отметил начальник управления комитета административной полиции МВД Асет Оспанов.

В ходе ОПМ за непринятие мер по воспитанию своих детей привлечено к ответственности более 1600 родителей. В отношении 12 родителей начаты досудебные расследования за жестокое обращение с детьми.