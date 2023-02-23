4 человека погибли при жесткой посадке вертолета Казавиаспаса в ЗКО – КГА

4 человека погибли, двое пострадали при жесткой посадке вертолета АО "Казавиаспас" в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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Напомним, 23 февраля в 15:50 в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Казавиаспаса, совершавший облет трубопровода по заказу АО "КазТрансОйл". На борту находились 5 членов экипажа и 2 пассажира.

"По последним данным, поисковая группа Министерства по чрезвычайным ситуациям РК добралась до вертолета. Погибли 4 человека, 2 пострадали.

Комитет гражданской авиации МИИР РК выражает соболезнование родным и близким погибших граждан при жесткой посадке вертолета", – говорится в сообщении КГА.

Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте МИИР вылетают на место авиационного происшествия.