4 иностранных вора в законе пытались проникнуть в Казахстан

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Департамент по борьбе с организованной преступностью МВД РК в 2023 году пресек деятельность 6 транснациональных ОПГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По данным министерства, в текущем году зарегистрировано более 60 уголовных дел по созданию, руководству и участию в организованных преступных группах и их финансированию, в том числе транснациональных. К уголовной ответственности привлечено более 250 участников криминальных структур.

«Пресечена деятельность 6 транснациональных организованных преступных групп, в состав которых входили как граждане Казахстана, так и ближнего зарубежья. По указанным фактам зарегистрировано 9 уголовных дел за организацию и участие в транснациональных ОПГ.

Кроме того, во взаимодействии с зарубежными коллегами своевременно выявлен и пресечен въезд в Казахстан четырех иностранных криминальных авторитетов – так называемых воров в законе», – отметил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов.

Сотрудники управлений по борьбе с организованной преступностью с начала года из незаконного оборота изъяли 470 единиц огнестрельного и травматического оружия, 44 гранаты, 2 гранатомета, 400 граммов тротила и более 14 тысяч боеприпасов.

«В результате мер полиции в текущем году выявлено и зарегистрировано более 150 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, в том числе 28 фактов в отношении несовершеннолетних. Так, в октябре на территории международного центра «Хоргос» пресечена незаконная деятельность притонов и подпольных казино, которые работали под прикрытием оздоровительного центра и гостиничного комплекса. Задержаны 5 фигурантов, в том числе 2 иностранца», – продолжил Нурмагамбетов.

В регионах проводятся масштабные мероприятия по выявлению причин и условий, способствующих вымогательствам, в том числе в учебных заведениях. Сотрудники УБОП пресекли 470 фактов вымогательства, из них по 261 уголовному делу виновные уже наказаны.

Кроме того, принимаются меры по недопущению хищений на объектах добычи полезных ископаемых и драгоценных металлов.

«Так, в этом году только в одной Карагандинской области пресечена криминальная деятельность двух противоборствующих ОПГ, которые кроме криминальных разборок за передел сфер влияния причастны к многомилионным хищениям товарно-материальных ценностей с территории крупных предприятий в регионе. По итогам двух широкомасштабных спецопераций в марте и августе 2023 года, где было задействовано более 500 сотрудников полиции и спецназа Нацгвардии, задержано около 70 участников двух группировок, из которых арестовано 30 человек.

Проведено более 170 обысковых мероприятий, изъято 18 единиц огнестрельного и травматического оружия, большое количество холодного оружия, крупные суммы денег, взрывчатые вещества и иные вещественные доказательства. Зарегистрировано несколько уголовных дел за создание, руководство и участие в ОПГ, а также по фактам хранения оружия, кражи, хулиганства, вымогательства, нанесения тяжкого вреда здоровью и покушения на убийство», – поделился спикер.

В столице предотвратили 2 заказных убийства. Мотивами преступлений послужили долговые обязательства.

«Мы наладили тесное взаимодействие с другими правоохранительными и специальными органами. Так, в январе и октябре совместно с КНБ проведены спецоперации по задержанию преступных группировок в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях и Жетысу, которые причастны к хулиганствам, кражам, вымогательствам, незаконному хранению оружия, организации нелегальной миграции, похищениям людей и криминальным разборкам с оружием.

Также проводится совместная работа с коллегами из агентства по финансовому мониторингу. К примеру, в феврале текущего года при совместных оперативных мероприятиях УБОП и ДЭР из незаконного оборота изъято более 20 тысяч литров контрафактного алкоголя, свыше 16 тысяч литров спирта и около 1,6 млн пачек сигарет.

Также в ходе совместных мероприятий в декабре в Павлодарской и области Абай задержаны 3 грузовые автомашины, которые транспортировали табачные изделия без акциза на общую сумму 1,5 млрд тенге или более 3 млн долларов США», – перечислил начальник ДБОП.

В орбите оперативных разработок подразделений по борьбе с организованной преступностью находятся и преступные группы, незаконно добывающие биоресурсы. Так, в сентябре в Северо-Казахстанской области пресечена деятельность группы, организовавшей незаконную добычу рачка артемия салина, его изъято более 15 тонн. Предварительный ущерб государству составил 200 млн тенге.

В октябре в Западно-Казахстанской области выявлен канал сбыта рыбы и икры осетровых пород. Задержанная группа поставляла рыбную продукцию по поддельным документам на рынки западных областей. При обыске было изъято более 1,5 тонны осетровой рыбы, около 30 кг икры, крупная сумма денег и огнестрельное оружие.

 

#полиция #МВД #ДБОП #организованная преступность

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