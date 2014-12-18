Общество 50% жилья по новой госпрограмме получат молодые семьи до 35 лет Айнур Курамысова

Определены категории лиц, которые могут претендовать на получение жилья в рамках новой программы, в том числе молодые семьи до 35 лет. Об этом сообщил председатель правления НУХ "Байтерек" Куандык Бишимбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Программа, исходя из Послания, ориентирована на молодое население. Мы закладываем (поправки в программу "Доступное жилье-2020" – Прим. автора) совместно с Правительством о том, что претендовать на эти квартиры смогут люди до 35 лет. 50% всех квартир будут предоставлены молодым гражданам, молодым семьям до 35 лет. Мы несколько уходим от определений "молодая семья" или "молодой человек", которые в законе заложено до 29 лет, увеличиваем этот порог в целях этой программы до 35 лет", – сказал Бишимбаев на заседании фракции партии "Нур Отан".



Он отметил, что все жилье будет распределяться только среди очередников. "То есть мы берем и формируем списки претендентов на эту программу только среди тех лиц, которые по состоянию на 11 ноября 2014 года – это дата Послания Главы государства – находились в очередях, то есть зафиксировались как граждане, требующие улучшения жилищных условий, или не имеющие жилья", – сказал Бишимбаев.



Глава холдинга сообщил, что другие категории включают в себя многодетные семьи, неполные семьи, детей-сирот, работников сферы образования, здравоохранения и государственных служащих.



"То есть 50% всех квартир будет предоставлено молодым семьям до 35 лет, состоящим в очереди в местных исполнительных органах, другая половина будет предоставляться социально уязвимым категориям, инвалидам, детям-сиротам, также состоящим в очереди", – подчеркнул Бишимбаев.

