До достижения критического уровня Урала осталось меньше полуметра

По официальной информации, превышение опас­ных отметок приведет к выходу воды из берегов и подтоплению населенных пунктов Махамбет, Талдыколь, расположенных вдоль реки, а также пригородов Атырау – это Алмалы, Береке, Еркинкала, Дамба.

На сегодня в Атырауской облас­ти в проведении аварийно-спасательных работ задействовано свыше 13 тыс. человек и более 1 200 единиц техники. Все работы по укреплению речных берегов в Индерском, Махамбетском районах и городе Атырау завершены. Возведено более 522 км защитных дамб, уложено порядка 5 млн мешков с песком.

Как сообщили в областном оперативном штабе по ЧС, полностью завершены берегоукрепительные работы на канале Соколок, пропускная способность которого составляет около 100 кубометров воды в секунду. Особенность объекта состоит в том, что он соединяет реку Урал (Жайык) и Каспийское море в обход областного центра.

«Изначальный план по Соколку – укрепление существующего канала дамбами, но после обследования было принято решение дополнительно прорыть новый канал параллельно старому. Новый канал имеет собственную дамбу, которая утрамбована по всем стандартам, ее высота – 21 метр по Балтийской отметке. Весь уклон откоординирован гео­дезическими отметками», – сообщили в оперативном штабе.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации РК, на сегодня около миллиарда кубометров воды направлено в Каспийское море, для этого филиалом «Казводхоза» Атырауской области используются четыре канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок.

Суммарно эти каналы могут ежесуточно пропускать до 12 млн кубометров воды. Эти меры помогут снизить большой объем паводка, который движется по руслу Урала из Западно-Казахстанской области.

Первый удар примет соседствующий с Западно-Казахстанской областью Индерский район. Далее на пути – Махамбетский район.

Пока два района и Атырау ждут большую воду, в Жылыойском районе, который ранее уже был подтоплен, в круглосуточном режиме идут восстановительные работы.

Как уточнили в оперативном штабе, с начала восстановительных работ в Кульсары Жылыойского района откачано 3,5 млн куб. м воды, в работах задействовано порядка 2 700 человек и 125 единиц насосной техники. Параллельно продолжается оценка имущества, пострадавшего во время паводков, на сегодня от жителей поступило 2 733 заявления.

К работе привлечено более 40 технических специалистов, которые без выходных занимаются техническим обследованием и оценкой. С 26 апреля по сегодняшний день завершено обследование 867 объектов, данные мероприятия будут завершены до 15 мая.

Также в Жылыойском районе ведется регистрация заявок по возмещению стоимости погибших от паводка сельскохозяйственных животных, принято 87 заявлений. Работает консультационный центр по компенсации ущерба предпринимателей, чьи объекты пострадали от наводнения. Всего консультацию получили 103 предпринимателя.