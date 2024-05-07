До достижения критического уровня Урала осталось меньше полуметра

Общество
11
Серик Кабдулов

Паводок в Атырауской области может подтопить ряд населенных пунктов двух районов и областного центра

фото автора, фото с

По официальной информации, превышение опас­ных отметок приведет к выходу воды из берегов и подтоплению населенных пунктов Махамбет, Талдыколь, расположенных вдоль реки, а также пригородов Атырау – это Алмалы, Береке, Еркинкала, Дамба.

На сегодня в Атырауской облас­ти в проведении аварийно-спасательных работ задействовано свыше 13 тыс. человек и более 1 200 единиц техники. Все работы по укреплению речных берегов в Индерском, Махамбетском районах и городе Атырау завершены. Возведено более 522 км защитных дамб, уложено порядка 5 млн мешков с песком.

Как сообщили в областном оперативном штабе по ЧС, полностью завершены берегоукрепительные работы на канале Соколок, пропускная способность которого составляет около 100 кубометров воды в секунду. Особенность объекта состоит в том, что он соединяет реку Урал (Жайык) и Каспийское море в обход областного центра.

«Изначальный план по Соколку – укрепление существующего канала дамбами, но после обследования было принято решение дополнительно прорыть новый канал параллельно старому. Новый канал имеет собственную дамбу, которая утрамбована по всем стандартам, ее высота – 21 метр по Балтийской отметке. Весь уклон откоординирован гео­дезическими отметками», – сообщили в оперативном штабе.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации РК, на сегодня около миллиарда кубометров воды направлено в Каспийское море, для этого филиалом «Казводхоза» Атырауской области используются четыре канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок.

Суммарно эти каналы могут ежесуточно пропускать до 12 млн кубометров воды. Эти меры помогут снизить большой объем паводка, который движется по руслу Урала из Западно-Казахстанской области.

Первый удар примет соседствующий с Западно-Казахстанской областью Индерский район. Далее на пути – Махамбетский район.

Пока два района и Атырау ждут большую воду, в Жылыойском районе, который ранее уже был подтоплен, в круглосуточном режиме идут восстановительные работы.

Как уточнили в оперативном штабе, с начала восстановительных работ в Кульсары Жылыойского района откачано 3,5 млн куб. м воды, в работах задействовано порядка 2 700 человек и 125 единиц насосной техники. Параллельно продолжается оценка имущества, пострадавшего во время паводков, на сегодня от жителей поступило 2 733 заявления.

К работе привлечено более 40 технических специалистов, которые без выходных занимаются техническим обследованием и оценкой. С 26 апреля по сегодняшний день завершено обследование 867 объектов, данные мероприятия будут завершены до 15 мая.

Также в Жылыойском районе ведется регистрация заявок по возмещению стоимости погибших от паводка сельскохозяйственных животных, принято 87 заявлений. Работает консультационный центр по компенсации ущерба предпринимателей, чьи объекты пострадали от наводнения. Всего консультацию получили 103 предпринимателя.

#паводок #ЧС #Атырауская область #подтопление #возмещение

Популярное

Все
Посвящение легендарным землякам
Пришли за покупками – попали на концерт
В Кызылорде дан старт строительству футбольного стадиона
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Сильная армия – гарант мира и процветания
Дэдпул из Казахстана
Казахстанские военнослужащие отстаивают интересы страны на спортивных аренах
Достойное служение праву
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Детей растить и Родину защищать
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
О дамбах и арыках: из опыта наших предков
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
«Я – в Астане, он – в Екатеринбурге, встретились посередине…»
Злые языки страшнее пистолета
Казахстан и Узбекистан: многовековые узы дружбы
Токаев принял главу КНБ
Урок на приусадебном участке
Казахский обретает статус языка межнационального общения
В Карагандинской области подрядчик приступил к завершающему этапу реконструкции трассы Караганда – Балхаш, которая длится уже пять лет
1 мая: историю появления праздника напомнили казахстанцам
Генпрокурор Берик Асылов отчитался перед президентом
Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития
Авиапассажирам необходимо заблаговременно приезжать в аэропорты - КГА
В Таразе изучают государственный язык с помощью… песен
День единства народа Казахстана: сколько этносов проживают в республике
Освоить государственный язык под силу каждому – это демонстрируют активисты областного Дома дружбы
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан

Читайте также

Казахстанские военнослужащие отстаивают интересы страны на …
В Кызылорде дан старт строительству футбольного стадиона
Пришли за покупками – попали на концерт
Посвящение легендарным землякам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]