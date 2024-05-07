Награда нашла героя-полицейского спустя 31 год

Общество
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В МВД отметили героизм погибшего сотрудника, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В честь Дня защитника Отечества и 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в МВД прошло торжественное мероприятие, сообщает Polisia.kz.

«Весьма символично, что два этих праздника идут друг за другом. Молодые стражи, следуя традициям старших поколений, с честью и достоинством стоят на охране безопасности нашей Родины. Это праздники мужества, отваги, самоотверженности!» – отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.

В этот знаменательный день удостоились наград отличившиеся безупречной службой полицейские и гвардейцы, а также ряд ветеранов.

Среди них был и ветеран Великой Отечественной войны Курмат Рахимов. Он награжден орденом «Құрмет». В этом году аксакал отмечает свой 100-летний юбилей.

За годы независимости при исполнении служебного долга погибло более 800 сотрудников органов внутренних дел. Один из них – старший инспектор управления внутренних дел Ленинского района Северо-Казахстанской области Анатолий Добрынин. Он погиб в 1993 году, отражая вооруженное нападение на здание полиции. Вместе со своим напарником Сериком Оразалиным он предотвратил захват табельного оружия.

«Действия двух офицеров были высоко оценены. Государственные награды нашли своих героев спустя 31 год. Мы продолжим эту работу. Изучим архивы. Будем прославлять имена героев, которые остались в тени», – сказал Саденов.

Посмертную награду Анатолия Добрынина – медаль «Ерлігі үшін» - получил его брат Юрий.

#МВД #награда #полицейский #подвиг

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