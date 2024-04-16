$90 тысяч конфисковали в аэропорту Атырау у гражданина Грузии

Кроме того, с него взыскан штраф за валютную контрабанду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

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В феврале при прохождении на международный авиарейс направлением «Атырау-Кутаиси» у гражданина Грузии выявлены наличные денежные средства в размере 100 тысяч долларов США.

В ручной клади имелось 10 тысяч долларов США, остальные 90 тысяч были в его багаже.

«Сокрытые денежные средства были обнаружены в багаже нарушителя работниками таможенного поста «Әуежай-Атырау» Атырауской области. Контрольные мероприятия проводились совместно с сотрудниками департаментов пограничной службы и экономических расследований по Атырауской области», - говорится в сообщении.

Нарушитель привлечен к адмответственности.

Согласно решению суда, вступившего в закон силу, 90 тысяч долларов США конфискованы в доход государства, остальные 10 тысяч вернули гражданину Грузии.

Кроме того, с него взыскан штраф в размере 40 МРП.

В РК запрещен вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США, напомнили в КГД.