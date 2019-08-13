​А я бы летел, как ветер…

Подобное мероприятие проводится второй год подряд, и, по мнению организаторов, а это корпоративный фонд «Центр серд­ца», первый и единственный в Казахстане, созданный для развития научно-образовательной деятельности клиники, станет ежегодным. Понятно, что участие в пробеге в первую очередь приняли работники Национального научного кардиохирургического центра, давшего фонду «путевку в жизнь» 3 года назад. При двух колесах и педалях был замечен и руководитель центра Юрий Пя, которому велосипед заменяет служебный автомобиль. Известный хирург экипирован «по-взрослому»: перчатки, светоотражатели и велошлем с зеркалом заднего вида призваны снизить риск ДТП. Или уменьшить последствия для здоровья. Кстати, как признался врач, шлем 2 раза спас ему жизнь. Впрочем, особенности столичного уличного движения не отвратили его от такого способа передвижения. Оседлал байк и герой публикаций «Казахстанской правды» кардиохирург Тимур Лесбеков со своими коллегами, а также пациенты, в том числе перенесшие трансплантацию, и просто любители здорового образа жизни. «Безлошадных» участников ждали велики от компании «Астана байк», другие прибыли на своих.

Вечерело. Постепенно парковка кардиоцентра заполнялась участниками. На сцену поднялись руководители центра и пациенты. Юрий Пя напомнил, что велопробег посвящается 7-летию первой трансплантации сердца, а его заместитель Махаббат Бекбосынова сказала, что проведено уже 80 подобных операций, что красивые люди рядом с ней – это Марат и Азиза. Молодой человек живет с донорским сердцем и занимается психотерапией, а девушка, которой пересажены легкие, сейчас много путешествует по миру. И у обоих теперь совсем другое качество жизни.

Общение с участниками продолжила популярная группа MOLDANAZAR, после концерта которой сердца велосипедистов забились сильнее, ведущий озвучил правила и начал обратный отсчет: три, два, один. И пелотон в сопровождении машин полиции выкатился на проспект Туран. Двенадцать километров – не слишком большое расстояние, и самые быстрые вернулись через полчаса. Но суть была не в скорости. Потом была лотерея, и счастливчики выиграли велосипед и билеты в фитнес-центр. А я пожалел, что не зарегистрировался заранее…