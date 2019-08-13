​А я бы летел, как ветер…

Свежий выпуск
1104
Игорь Бургандинов, Нур-Султан

Подобное мероприятие проводится второй год подряд, и, по мнению организаторов, а это корпоративный фонд «Центр серд­ца», первый и единственный в Казахстане, созданный для развития научно-образовательной деятельности клиники, станет ежегодным. Понятно, что участие в пробеге в первую очередь приняли работники Национального научного кардиохирургического центра, давшего фонду «путевку в жизнь» 3 года назад. При двух колесах и педалях был замечен и руководитель центра Юрий Пя, которому велосипед заменяет служебный автомобиль. Известный хирург экипирован «по-взрослому»: перчатки, светоотражатели и велошлем с зеркалом заднего вида призваны снизить риск ДТП. Или уменьшить последствия для здоровья. Кстати, как признался врач, шлем 2 раза спас ему жизнь. Впрочем, особенности столичного уличного движения не отвратили его от такого способа передвижения. Оседлал байк и герой публикаций «Казахстанской правды» кардиохирург Тимур Лесбеков со своими коллегами, а также пациенты, в том числе перенесшие трансплантацию, и просто любители здорового образа жизни. «Безлошадных» участников ждали велики от компании «Астана байк», другие прибыли на своих.

Вечерело. Постепенно парковка кардиоцентра заполнялась участниками. На сцену поднялись руководители центра и пациенты. Юрий Пя напомнил, что велопробег посвящается 7-летию первой трансплантации сердца, а его заместитель Махаббат Бекбосынова сказала, что проведено уже 80 подобных операций, что красивые люди рядом с ней – это Марат и Азиза. Молодой человек живет с донорским сердцем и занимается психотерапией, а девушка, которой пересажены легкие, сейчас много путешествует по миру. И у обоих теперь совсем другое качество жизни.

Общение с участниками продолжила популярная группа MOLDANAZAR, после концерта которой сердца велосипедистов забились сильнее, ведущий озвучил правила и начал обратный отсчет: три, два, один. И пелотон в сопровождении машин полиции выкатился на проспект Туран. Двенадцать километров – не слишком большое расстояние, и самые быстрые вернулись через полчаса. Но суть была не в скорости. Потом была лотерея, и счастливчики выиграли велосипед и билеты в фитнес-центр. А я пожалел, что не зарегистрировался заранее…

Популярное

Все
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Пожизненный срок получила кореянка, убившая незнакомку из любопытства
Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане
Обманувший паломников руководитель турфирмы взят под стражу
Производство мяса домашней птицы в РК увеличилось сразу на 27%
Тенге закончил неделю ослаблением к доллару, евро и рублю
Беглый подозреваемый задержан. У него обнаружены топор и нож
В аэропорту Астаны внедрят регистрацию по биометрической идентификации
Смаилов призвал иностранных партнеров инвестировать в проекты в Казахстане
На западе и севере страны ожидается усиление ветра
Из ничего и будет ничего
ХАМАС освободил вторую группу заложников
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Казахстан открыл почетное консульство на Канарах
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Сколько этносов проживает в Казахстане
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»

Читайте также

Осторожно: тонкий лед!
Достучаться до каждого
СПИД забирает по одной жизни в минуту
На страже мирного неба

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]