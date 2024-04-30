1 мая: историю появления праздника напомнили казахстанцам

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Как отметила член Союза писателей Казахстана Светлана Ананьева, 1 мая 1886 года рабочие американского города Чикаго организовали забастовку и митинг с требованиями ввести восьмичасовой рабочий день. Протесты переросли в столкновения с полицией, несколько человек погибли. В память о этом событии и в знак солидарности с рабочими во всем мире начали отмечать 1 Мая как День солидарности трудящихся.

«Впервые в Австралии в 1856 году была забастовка рабочих. Сейчас праздник под разными названиями: «Праздник весны», «Праздник весны и труда», как в Беларуси. «Праздник труда» отмечается во многих странах мира. После Австралии в историю вошло событие в городе Чикаго, США, где также произошла забастовка трудящихся, которые выступали за свои права. И не случайно лозунгом в советское время первомайских праздников были слова «Мир, труд, май». Мы живем в такое неспокойное время, что мечты о мире, думаю, в сердце каждого из нас», – сказала она.

В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру.

День единства народа Казахстана является государственным праздником и был учрежден указом президента 18 октября 1995 года. Сегодня этот праздник в нашей стране является символом многонациональности и мирного сосуществования различных этнических групп в Казахстане. Люди отмечают богатство культурного наследия страны и разнообразие национальных традиций.

Замглавы председателя Совета матерей при АНК города Алматы Зульфия Хусеинова отметила, это праздник, который олицетворяет собой сплоченность, взаимопонимание, солидарность всех этносов, проживающих на благодатной земле и имеет глубокую символику. Первое мая – это торжество весеннего обновления, подчеркнула она.



В республике в мире и согласии проживают более 130 этносов. Единство народа – показатель сильного и процветающего государства, основой которого служат толерантность и межкультурный диалог.