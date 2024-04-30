1 мая: историю появления праздника напомнили казахстанцам

Культура и общество
113
Гульмира Кунапия
корреспондент

1 мая - День единства народа Казахстана. О его значении рассказали представители Ассамблеи народа Казахстана,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на РСК

Фото: Kazpravda.kz

Как отметила член Союза писателей Казахстана Светлана Ананьева, 1 мая 1886 года рабочие американского города Чикаго организовали забастовку и митинг с требованиями ввести восьмичасовой рабочий день. Протесты переросли в столкновения с полицией, несколько человек погибли. В память о этом событии и в знак солидарности с рабочими во всем мире начали отмечать 1 Мая как День солидарности трудящихся.

«Впервые в Австралии в 1856 году была забастовка рабочих. Сейчас праздник под разными названиями: «Праздник весны», «Праздник весны и труда», как в Беларуси. «Праздник труда» отмечается во многих странах мира. После Австралии в историю вошло событие в городе Чикаго, США, где также произошла забастовка трудящихся, которые выступали за свои права. И не случайно лозунгом в советское время первомайских праздников были слова «Мир, труд, май». Мы живем в такое неспокойное время, что мечты о мире, думаю, в сердце каждого из нас», – сказала она.

В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. 

День единства народа Казахстана является государственным праздником и был учрежден указом президента 18 октября 1995 года. Сегодня этот праздник в нашей стране является символом многонациональности и мирного сосуществования различных этнических групп в Казахстане. Люди отмечают богатство культурного наследия страны и разнообразие национальных традиций.

Замглавы председателя Совета матерей при АНК города Алматы Зульфия Хусеинова отметила, это праздник, который олицетворяет собой сплоченность, взаимопонимание, солидарность всех этносов, проживающих на благодатной земле и имеет глубокую символику. Первое мая – это торжество весеннего обновления, подчеркнула она.

В республике в мире и согласии проживают более 130 этносов. Единство народа – показатель сильного и процветающего государства, основой которого служат толерантность и межкультурный диалог.

«За годы существования праздника мы столкнулись с рядом вызовов. Это необходимость формирования единого понимания сути и ценности праздника среди представителей разных этносов. Борьба с проявлением национализма и ксенофобии. Также сохранение и популяризация языка и культуры всех этносов в условиях глобализации. В то же время были достигнуты и значимые успехи. Праздник стал одним из символов казахстанской индентичности, объединяя людей разных национальностей. Созданы этнокультурные центры, которые поддерживают развитие национальных языков, культуры - это наша Ассамблея народа Казахстана», – добавила Зульфия Хусеинова.

#казахстан #праздник #АНК #единство #1 мая

Популярное

Все
О дамбах и арыках: из опыта наших предков
Ликвидированы call-центры мошенников
Бекболат Файзуллин: воспитать сильных духом
Первый географический диктант прошел в Казахстане
Стартует турнир с призовым фондом один миллион долларов
Молодых специалистов, увы, не привлекает сфера ветеринарии
Полным ходом идут выплаты пострадавшим
Продолжаются акции «Чистые водоемы» и «Нерест»
15 тысяч любителей здорового образа жизни приняли участие в «Забеге единства»
В стране не хватает квалифицированных кадров
Половодье уносит доходы, оставляя долги по кредитам
Трансформаторы в частных руках: прокуроры намерены навести порядок в сфере ЖКХ
Аграриям зерносеющих регионов необходимо в кратчайшие сроки провести влагозадержание
Кайрата Нуртаса наказали за нецензурную брань на концерте
Бублик проиграл Медведеву битву за четвертьфинал турнира в Мадриде
Наталия Матвеева: Не представляю жизнь без театра!
Восемь граней творчества
Рассылка от 1414 – фейк или нет
Именная сосна «Казахстанской правды» растет в Кокшетау
Государству возвращено еще 40 млрд тенге незаконных активов
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Откровенный бред и безумная ложь»: Раимбек Баталов выступил с заявлением по делу Бишимбаева
В день смерти Нукеновой Бишимбаев переписывался с другими женщинами
«Ты пахнешь розами»: свидетель прокомментировала свое сообщение Бишимбаеву
Будут эксперименты – придут и достижения
Какая помощь нужна аграриям от ученых
В Алматы установлен новый рекорд посещаемости футбольного матча
Бишимбаев планировал пристыдить Нукенову снятыми в ночь избиения видео
Проблемы водного хозяйства страны требуют комплексного решения
Как СКО готовится ко встрече новой большой воды
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Мусороперерабатывающие заводы планируют создать во всех городах страны
Школьное питание: какие жалобы поступают от детей и родителей
В области Абай стартовала неделя «Жасыл аймақ»
Партия «Ауыл» выступает за возрождение студенческих стройотрядов
Стихийная свалка ликвидирована за считаные часы в Алматинской области
Пилот Air Astana в состоянии наркотического опьянения был задержан в аэропорту Алматы
«Твой сын что-то натворил» – ясновидящая предупредила мать Бишимбаева о трагедии
Сильная государственная власть обеспечила развитие страны
Зеленое строительство - вызов времени, тренд или необходимость?
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области

Читайте также

Какие праздничные мероприятия пройдут в День единства народ…
День единства народа Казахстана: какие праздничные мероприя…
Кайрата Нуртаса наказали за нецензурную брань на концерте
Ксения Собчак - о «тихой революции» в казахстанском обществе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]