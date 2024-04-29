Сумками выносили деньги из хранилища глава филиала и кассир банка в Степногорске

Суд
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

На оглашение приговора были приглашены сотрудники филиала банка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Директор отделения банка второго уровня в городе Степногорск в сговоре с кассиром похитили более 255 млн тенге из хранилища, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда Акмолинской области.

Согласно материалам уголовного дела, с ноября по декабрь 2022 года кассир по указаниям главы филиала выносила из хранилища банка и передавала ему суммы денег по 1 000 000 тенге, 3 000 000 тенге, 8 000 000 тенге регулярно. Директор заранее передавал кассиру пакеты и рюкзак для денег, затем забирал и выносил их из здания банка. По актам ревизии, сумма недостачи в отделении банка составила более 255 млн тенге.

Вина подсудимых доказана актом ревизии, аудиторским отчетом, заключением экспертизы о недостаче денег, показаниями свидетелей, признательными показаниями самих подсудимых, записями с камер видеонаблюдения банка и другими материалами дела.

«Тем самым, «Ш.» и «К.» совершили растрату, то есть хищение чужого имущества, группой лиц по сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ст.189 ч.4 п.2 УК)», - отметили в суде.

Приговором суда им назначено по 7 лет лишения свободы каждому, с лишением права занимать материально ответственные должности в организациях и учреждениях на 5 лет. 

На оглашение приговора были приглашены сотрудники филиала банка, с целью предупреждения совершения уголовных правонарушений, подчеркнули в Степногорском городском суде Акмолинской области.

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Сумками выносили деньги из хранилища глава филиала и кассир банка в Степногорске
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