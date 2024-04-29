Полиция Казахстана, Украины и Чехии ликвидировала две группы интернет-мошенников

Криминал
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Полицейские Казахстана, Украины и Чехии ликвидировали две транснациональные преступные группы интернет-мошенников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.

Фото: polisia.kz

 

– Сотрудники МВД установили причастность к интернет-мошенничеству иностранных граждан. В ходе служебной командировки сотрудников МВД во взаимодействии с Национальной полицией Украины и полицией Чехии пресечена деятельность двух транснациональных преступных групп интернет-мошенников, – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Так, в Запорожье ликвидировано два call-центра мошенников. Как выяснилось, злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, звонили казахстанцам и выманивали данные их счетов. Задержано 9 человек. В ходе обысковых мероприятий изъято 17 единиц компьютерной техники, 62 мобильных устройства, а также 35 граммов препарата "метадон".

В Одессе ликвидировано три мошеннических call-центра. Они также занимались интернет-мошенничеством под предлогом вложений в крупные инвестиционные лжекомпании. Здесь задержано 23 человека, 9 подозреваемых водворены в ИВС. Изъято 8 автомашин, 58 ноутбуков, 52 смартфона, свыше 100 sim-карт, а также цифровые активы на сумму свыше 200 тысяч долларов США.

– Расследование и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, – добавил Шынгыс Алекешев.

 

#ОПГ #ликвидация #группировки #кибермошенники

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