Чувства не поддаются унификации

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Николай Жоров

Роль чтения в воспитании гуманизма

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В Алматы в Библиотеке казахстанских писателей состоя­лось заседание «круглого стола», посвященное Дню единства народа Казах­стана. Участники мероприятия, отмечая важность укрепления межнациональных отношений, отметили особую роль в этом этнокультурных объединений и произведений казахстанских литераторов.

Как подчерк­нула модератор заседания, заведующая отделом международных связей и мировой литературы Института литературы и искусств им. М. Ауэ­зова, член правления Союза писателей РК Светлана Ананьева, надо гордиться нашим единением и приложить все усилия для сохранения сплоченности в обществе.

– Литература облагораживает души, учит быть умными, достойными, толерантными, отмечает Глава государства. Мы выступаем за союз науки и образования, передаем знания, опыт молодежи. Без преемственности поколений многонациональный, толерант­ный Казахстан представить очень трудно. Мы гордимся тем, что уже достигнуто, и будем делать все для того, чтобы общенациональные ценнос­ти стали известны во всем мире, – отметила она.

В свою очередь председатель Ассоциации греческих обществ Георгий Иорданиди остановился на деятельности Ассамблеи народа Казахстана. По его словам, создание этого уникального института является ноу-хау республики.

– На территорию Казахстана в 1940-е годы были переселены около 4,5 миллиона человек. Естественно, все понимали, что надо как-то выживать. И мы жили – жили в дружбе, преодо­левая все трудности. И теперь 1 мая отмечаем праздник, который объединяет представителей всех этносов республики.

В ходе заседания выступила также гостья из России – замес­титель заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы РУДН им. П. Лумумбы (Москва) Карина Галай.

– Национальная литература определяется тем, что, будучи феноменом культуры, в своем становлении отражает процессы этнической самоидентификации во взаимосвязи с процессами становления государственности, религиозного самоопределения этносов, литературного языка. «Мы вступаем в эпоху мировой литературы, и каждый должен теперь содейст­вовать тому, чтобы ускорить наступление этой эпохи», – говорил Гёте еще в 1827 году. Национальные литературы сольются в этой грядущей эпохе в художественный синтез человеческой общности. И уже неважно будет, кто написал книгу, – китаец или серб, ибо «люди всюду мыслят, действуют и чувствуют похоже», – считает Карина Галай.

Цивилизация, как отмечалось, легко стандартизирует бытовые явления, привычки, развлечения. Но ей трудно унифицировать мир человеческих чувств, командовать духовными субстанциями, то есть подчинить себе глубины внутренней жизни, в которых ферментируется художественное слово. Она не может стереть память народа, нивелировать многокрасочный спектр эмоций, приглушить воображение, питаемое неповторимым историческим и культурным опытом. Художественная литература по своей природе национальна и исторична.

Писатель, старший научный сотрудник Института литературы и искусств им. М. Ауэзова Нурдаулет Акыш отметил ведущую роль казахского языка в объединении народа.

– У казахов свое мировоззрение, своя культура. Но вместе с этим мы должны изучать и литературу народов Казахстана. Читать, начиная с классиков, литературу малых народов, которая переведена на русский и на казахский языки... Посредством чтения литературы человек воспитывает в себе дух гуманизма и доброту, – отметил он.

В ходе заседания своими мыс­лями поделились также уйгурский детский писатель Авут Масимов, писатель, журналист, заслуженный деятель Казах­стана­ Василий Шупейкин, ведущий эксперт республиканского Дома дружбы Айнур Жакупова.

#библиотека #писатели #круглый стол #День единства

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