О дамбах и арыках: из опыта наших предков

По данным известного крае­веда Каната Пошатаева, после отмены крепостного права в 1863 году из России в Туркестанский край прибыли многочисленные переселенцы, которые вытесняли коренных жителей с насиженных мест, расселялись вдоль горных рек, каналов и арыков. Между коренным населением и переселенцами возникали скандалы и столкновения из-за земли и воды. Коренные жители были вынуждены перебраться на новые места у горы, где вообще не было питьевой и поливной воды.

В связи с этим по инициативе Бекасыла Биболатова, известного в народе как Бекасыл аулие, и других авторитетных людей того времени в горах Алатау, на территории нынешнего Толебийского района Туркестанской области, на высоте 4 200 м была построена дамба «Тоғанбұрған». Воду из нее по естественному наклону горы направили в ущелье, у истоков реки Каскасу, а оттуда по вновь построенному арыку ‒ до селений вдоль горы.

Однажды летом в указанный район приехал генерал-губернатор Туркестанского края М. Г. Черняев. Он остановился на берегу реки Сайрамсу, развернул большой шатер, куда пригласил Бекасыла аулие, и в течение нескольких дней общался с ним через переводчика, они вместе на лошадях объезжали горы и окрестности. На прощание генерал подарил Бекасылу обшитый золотом халат и револьвер из серебра, а также его портрет, который за эти дни успел нарисовать переводчик.

Содержание беседы М. Г. Черняева с Бекасылом доподлинно неизвестно. Канат Пошатаев сообщает: от своего отца он слышал, что Черняев просил у Бекасыла совета и задавал ему вопросы относительно своей будущей судьбы. Вероятно, генерал-губернатор узнал о народном звании и славе Бек­асыла, его непререкаемом авторитете и встретился с ним, чтобы уладить конфликт между коренным населением и переселенцами из-за земли и водных ресурсов, советовался с ним о путях решения этой проблемы в масштабе края.

По словам Пошатаева, после этой встречи благодаря предпринятым усилиям Бекасыла каких-либо конфликтов между коренным населением и переселенцами больше не было.

В августе 2023 года по предложению известного на юге общественного деятеля Омирбека Шыныбекулы я с группой специа­листов по водному хозяйству на лошадях поднялся на вершину горы, чтобы оценить нынешнее состояние дамбы «Тоғанбұрған». Увиденное на месте поразило нас. Мы, не переставая, удивлялись находчивости и смелости наших предков, которые в те далекие времена нашли очень простое техническое решение, вручную построили уникальное гидротехническое сооружение на самой вершине высокой горы.

Дамба сохранилась практичес­ки в первозданном виде. Наши предки удачно использовали естественные водостоки в склонах горы для спуска талых вод с горных вершин в естественную впадину на высоте 4 200 м. От этой впадины вручную отрыли канал через карстовую толщу, и воду из канала повернули в естественное русло талых вод в ущелье Жалпаксай, а оттуда – в долину реки Каскасу. В верховьях реки обустроили арык до населенных пунк­тов Верхний и Ниж­ний Каскасу, Керегетас, Диханколь, Бесбала, Большая и Малая Успеновка. И этот арык, который в народе называют Узынарық, долгие годы обеспечивал сельчан чистой горной питевой и поливной водой.

Но в прошлом веке естественный водосток и сливной арык до дамбы в нескольких местах был разрушен селевым потоком. С тех пор вода дамбы стекает в реку Угам в одноименном ущелье и уходит в сторону Узбекистана.

По мнению специалистов, указанный водосток и сливной арык можно отремонтировать даже силами самих местных жителей за небольшие средства и воду дамбы использовать для орошения земель в Толебийском районе Туркестанской области. При желании можно увеличить объем воды за счет естественной впадины вокруг дамбы. Но для этого необходимо провести изыс­кательскую и проектную работы, учесть особенности высокогорной дамбы и предусмотреть строительство селезащитного сооружения.

Следует отметить, что река Угам протекает между двумя высокими горами, поэтому она круглый год полноводная и может обеспечить потребности миллионного города. В 80-е годы прошлого века в связи с бурным развитием промышленности и нехваткой водных ресурсов разрабатывался проект переброски воды Угама до Шымкента путем строительства тоннеля сквозь Угамские горы. Но после развала СССР проект остался нереа­лизованным. По имеющимся данным, в настоящее время этот проект намерен осуществить известный предприниматель С. Сейтжанов с привлечением китайских компаний.

В январе 2024 года в Центральном государственном архиве РК нами была обнаружена «Инст­рукция о правах и обязанностях ирригационных чинов, уездных начальников, арык-аксакалов и мирабов по заведыванию ирригацией в Туркестанском крае», которая была одобрена 9 августа 1888 года генерал-губернатором Туркестанского края Н. О. Розенбахом, и приказы Воен­ного губернатора о назначении указанных должностных лиц. В документах подробно изложено, кто и как управлял водными ресурсами и оросительными сетями в те далекие времена. По моему мнению, они не потеряли актуальность и по сей день.

Так, в соответствии с пунктом 2 главы II указанной инструкции, арык-аксакалы назначались и увольнялись только приказом Воен­ного губернатора. Они заведовали главными арыками. Арык-аксакал был обязан содержать в исправности головные плотины, подпруды, водосливные шлюзы, вододелители и берега подведомст­венного ему главного канала, а также поддерживать уровень и количество протекающих вод в размере, нужном и установленном для побочных арыков.

Мирабы назначались и увольнялись сельским сходом. Они заведовали побочными арыками. Мираб был обязан содержать вверенные его надзору арыки в полной исправности, удовлетворять потребности людей в воде и способствовать сбережению воды. Он содержал в исправности плотины, водоспуски, подпруды, берега, сливные арыки и осушительные канавы, наблюдал за поддержанием уровня воды, состоянием дна, следил за свое­временной очисткой арыков от ила, водорослей, травы.

Арык-аксакалы и мирабы подбирались из числа самых авторитетных людей конкретных населенных пунктов. Им из казны выплачивали очень большое по тем временам жалование: от нескольких десятков рублей до 300 рублей в месяц в зависимости от значения того или иного канала и арыка. Из инструкции видно, что все вопросы, связанные со снабжением населения водой, содержанием гидротехнических сооружений, распределением воды в оросительные каналы и арыки, решались самим населением через арык-аксакалов и мирабов.

В приказе о назначении арык-аксакалов Туркестанского края оказался и вышеназванный Бек­асыл Биболатов (1822‒1915), который, как указано, заведовал Тас арыком без получения денежного содержания, а также многие авторитетные люди края, в том числе Битбай Джарыкбасов, заведовавший арыком Кувандык.

Как известно, Бекасыл Биболатов является автором книги «Зикзал», где изложены полезные советы практически по всем воп­росам жизнедеятельности человека. В 2020 году ученые Казахского нацио­нального медицинского университета им. С. Ж. Асфен­диярова признали эту книгу как большой медицинский энциклопедический труд, имеющий важное значение в профилактической, клинической и терапевтической медицине.

В «Зикзал» Бекасыл Биболатов назвал три причины заболевания людей: употребление грязной воды, простуда и воздействие «темных сил». Так, он отмечал, что тот, кто употребляет грязную воду, обязательно заболеет «желтухой» (гепатитом). Во время пандемии коронавируса выдержки из книги «Зикзал» по инициативе Главного муфтия страны были размещены на сайте Духовного управления мусульман Казахстана.

Бекасыл аулие уделил особое внимание вопросам обеспечения качественной водой односельчан и жителей близлежащих населенных пунктов, в ауле Карасора на 50 га вокруг многочис­ленных родников посадил лес, с помощью аулчан построил целую систему арычных сетей, которые до сих пор исправно служат людям.

Я родился и вырос в ауле Карасора, который в советское время был переименован в Кенес-Арык. До 2000-х годов в нашем ауле, как и в большинстве аулов страны, вообще не было водопроводов. Все жители употребляли воду родников и арыков. Но в те времена эти родники и арыки находились под неусыпным контролем санитарных служб, гидротехников и мирабов, которые каждую весну с помощью выделенных правлением колхоза людей очищали арыки, ремонтировали их, а потом следили за их чистотой, распределяли поливную воду строго по очереди, заранее составляя график: жители в вечернее и ночное время поливали свои огороды, а днем вода орошала колхозные земли и сады. Никто из местных жителей и их скот тогда не болели.

Но, к сожалению, опыт наших предков и отцов в настоящее время забыт. После развала Советского Союза арычные сети остались без присмотра, их годами не чистили, не ремонтировали, и они превратились в мусорные ямы. Из-за этого в период таяния снегов и во время дождей многие населенные пункты стали затапливаться.

По данным СМИ, более 2 000 сел в нашей стране до сих пор не имеют доступа к чистой воде, водопроводные сети десятков населенных пунктов, которые были построены в последнее время, не работают в силу различных причин. Это вызывает заболевания людей и скота, недовольство местного населения.

В последние годы в отдельных регионах страны все чаще стал ощущаться дефицит питьевой и поливной воды. В 2023 году Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял решение о соз­дании Министерства водных ресурсов и ирригации, и этому профильному ведомству поручено широко внедрять водосберегающие технологии, развернуть общестрановую кампанию по формированию культуры водопотребления, изучать опыт и практику соседних государств.

При выполнении этого поручения Главы государства, несомненно, следует использовать опыт наших предков и отцов. Управление и контроль за арычными сетями, каналами, плотинами и дамбами надо осуществлять через авторитетных людей самих населенных пунктов. В аппаратах сельских акимов следует предусмотреть должности санитарных врачей, гидротехников и мирабов, разработать инструкции об их правах и обязаннос­тях, установить им достойную зарплату, и все перечисленные меры закрепить в новом Водном кодексе РК, который в настоящее время разрабатывается.