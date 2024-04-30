Токаев принял главу КНБ

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Ермек Сагимбаев отчитался о результатах работы КНБ с начала текущего года, ходе реформирования ведомства и задачах на предстоящий период; доложил о мерах по совершенствованию деятельности Комитета в соответствии с актуальными вызовами и угрозами национальной безопасности, в том числе развитии нормативной правовой базы, укреплении кадрового потенциала, внедрении передовых информационных технологий и дебюрократизации служебных процессов.

Он также сообщил об усилении работы по недопущению террористических и экстремистских проявлений в стране. С начала года по материалам КНБ за причастность к терроризму и экстремизму осуждено 25 лиц, еще 13 задержаны в рамках досудебных расследований.

Глава КНБ проинформировал о мерах по оздоровлению криминогенной ситуации: совместно с МВД пресечена деятельность 6 криминальных группировок, арестовано 35 человек. Из незаконного оборота изъято 148 единиц огнестрельного оружия, 5 СВУ, 32 гранаты и 4431 боеприпас; проведено 16 операций в рамках борьбы с наркобизнесом.

Ликвидировано 18 международных и 9 региональных каналов поставок наркотиков, а также деятельность 10 нарколабораторий. Изъято свыше 800 кг наркотических средств и психотропных веществ, 14 тонн химических реагентов и сырья маковой соломы.

В рамках обеспечения экономической безопасности и противодействия системной коррупции предотвращен ущерб государству на сумму свыше 707 млрд тенге, в госбюджет возмещено 1,2 млрд тенге.

В сфере охраны государственной границы задержано свыше 7 тысяч правонарушителей, пресечено 395 попыток провоза оружия и боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов. Не допущено незаконное перемещение через госграницу валюты на сумму 3,2 млрд тенге и товаров на сумму 7,6 млрд тенге.

Ермек Сагимбаев доложил об отражении 50,3 млн кибер и 819 DDoS-атак на информационные системы государственных органов. Президент дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.