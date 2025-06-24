Академию управления МВД открыли в Астане

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Программа Академии ориентирована на развитие управленческих компетенций, освоение современных подходов. Ежегодно здесь будут обучаться более 100 человек по направлениям подготовки руководящего состава, а также 30 – по программам магистратуры и докторантуры

Фото: пресс-служба правительства РК

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Астане в рамках объявленной недели «Закона и порядка» состоялось открытие Академии управления Министерства внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Выступая с приветственной речью, Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что новое учебное заведение открыто в рамках реализации системной политики Президента, направленной на укрепление общественной безопасности, повышение эффективности государственного управления и укрепление кадрового потенциала.

В последние годы приняты меры, направленные на усиление борьбы с текущими вызовами. В частности, создан Комитет по противодействию наркопреступности, открыты специализированные подразделения по борьбе с киберугрозами и бытовым насилием, укрепляется цифровая инфраструктура и аналитическая база.

«Создание Академии является логичным продолжением ми объявленной Главой государства трансформации правоохранительной системы. Наша с вами задача – внедрить новую модель обеспечения правопорядка посредством укрепления кадрового потенциала. Институциональные реформы дадут серьезный импульс развитию сервисной модели правоохранительных органов. Безусловным приоритетом курса Президента являются безопасность граждан и обеспечение принципа «Закона и Порядка», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Запущенная по поручению Президента перезагрузка правоохранительных органов позволит сформировать пул управленцев, обладающих стратегическим мышлением. Внедрение в образовательный процесс технологических новаций расширит инструментарий и позволит освоить современные подходы к конкурентной работе в условиях глобальной цифровизации и повсеместного внедрения искусственного интеллекта.

В ходе открытия Академии Олжас Бектенов также ознакомился с инфраструктурой учебного заведения и современными технологиями, применяемыми правоохранительными органами, в частности, цифровой лабораторией, аудиторией цифровых решений, аналитикой с искусственным интеллектом в дорожной безопасности, платформой удаленного контроля патрульных автомобилей со встроенными радарами, роботизированной техникой, «умными очками» и др. Министр внутренних дел Ержан Саденов продемонстрировал результаты тестирования слушателей межведомственных высших академических курсов.

Программа Академии ориентирована на развитие управленческих компетенций, освоение современных подходов. Ежегодно здесь будут обучаться более 100 человек по направлениям подготовки руководящего состава, а также 30 – по программам магистратуры и докторантуры. На сегодня в Академии уже началось обучение первого потока слушателей из территориальных подразделений органов внутренних дел.

В открытии Академии управления МВД приняли участие руководство Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Верховного Судебного Совета, министерств, акиматов, депутаты Парламента, члены Общественного совета МВД, руководство и преподаватели вузов системы МВД, зарубежные делегации профильных ведомств, представители международных организаций, научного и экспертного сообщества, а также частного сектора.

#МВД #открытие #академия

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