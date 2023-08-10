Акима Щучинска наказали после скандального прямого эфира

Общество, Скандалы
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Аким города Щучинска получил строгий выговор за свой скандальный прямой эфир с населением, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Фото: instagram.com/tirazh.kz и скриншот с видео istagram.com/burabay_audanynyn_akimdigi

Напомним, 2 августа 2023 года аким Щучинска Олжас Нурмагамбетов провел прямой эфир в Instagram, который не был вовремя выключен. А не знавший об этом градоначальник позволил себе некультурно высказаться якобы касательно ответов на вопросы горожан.

Этот эфир тогда удалили.

На следующий день Нурмагамбетов записал видеоопровержение, заявив, что «в адрес жителей Щучинска негативных, а тем более нецензурных высказываний не было сказано».

Но спустя несколько дней глава города все же опубликовал запись того самого эфира и признался, что нехорошие слова вырвались в адрес одного местного паблика.

Было проведено служебное расследование.

«Информация была, нашла свое подтверждение. На Нурмагамбетова наложено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. На сегодняшний день есть такой момент: если данный сотрудник признает свое нарушение, то, значит, без рассмотрения на дисциплинарном совете, совете по этике может наложиться», – сообщила уполномоченный по этике аппарата акима Акмолинской области Айнагуль Жанадилова.

 

 

#соцсети #госслужба #аким #Акмолинская область #наказание #скандалы #Щучинск

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