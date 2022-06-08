Актер театра и кино высказался о прошедшем в Казахстане референдуме

Не питая иллюзий

С первых дней, когда были опубликованы предстоящие поправки в Конституцию, деятели культуры, как и все казахстанцы, стали их обсуждать и обмениваться мнениями. Могу сказать не только от себя, но и от имени моих коллег, единомышленников, что большинство поддержали изменения в Основном законе страны.

Речь идет об устройстве нашего государства, переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. Так, например, народ сможет активнее через своих кандидатов влиять на политику государства. Конечно, казахстанцам импонирует задача по построению Нового Казахстана.

Мы надеемся, что новая Конституция станет первым шагом на пути построе­ния демократического государства. К сожалению, за последние десятилетия мы привыкли думать, что от нас ничего не зависит, и раньше далеко не все охотно шли на участки для голосования. В этот раз мы видим иной настрой граждан. Люди понимают, что от их голоса зависит будущее страны.

Так, ко второй половине дня более 90% моих коллег уже проголосовали. Уверен, что они сделали осознанный выбор. Мы верим в лучшее будущее. Однако, несмотря на наш оптимизм, мы должны понимать, что Новый Казахстан не появится по мановению волшебной палочки, поэтому я призываю каждого гражданина с ответственностью относиться к своим профессиональным обязанностям, вносить свой посильный вклад в развитие нашей страны и экономики.

Прав наш Президент, говоря о том, что невозможно за один день провести кардинальные политические изменения. Мы должны отходить от кампанейщины, заниматься созидательным трудом и не питать иллюзий, что кто-то решит наши проб­лемы. Нельзя забывать и о сложной геополитической ситуации в мире. Поэтому нам надо строить сильное государство на основе крепкой экономики и стабильной внутренней политики.