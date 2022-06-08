Общество
Актер театра и кино высказался о прошедшем в Казахстане референдуме
Тилектес Мейрамов, актер театра и кино, народный артист РК

Не питая иллюзий

С первых дней, когда были опубликованы предстоящие поправки в Конституцию, деятели культуры, как и все казахстанцы, стали их обсуждать и обмениваться мнениями. Могу сказать не только от себя, но и от имени моих коллег, единомышленников, что большинство поддержали изменения в Основном законе страны.

Речь идет об устройстве нашего государства, переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. Так, например, народ сможет активнее через своих кандидатов влиять на политику государства. Конечно, казахстанцам импонирует задача по построению Нового Казахстана.

Мы надеемся, что новая Конституция станет первым шагом на пути построе­ния демократического государства. К сожалению, за последние десятилетия мы привыкли думать, что от нас ничего не зависит, и раньше далеко не все охотно шли на участки для голосования. В этот раз мы видим иной настрой граждан. Люди понимают, что от их голоса зависит будущее страны.

Так, ко второй половине дня более 90% моих коллег уже проголосовали. Уверен, что они сделали осознанный выбор. Мы верим в лучшее будущее. Однако, несмотря на наш оптимизм, мы должны понимать, что Новый Казахстан не появится по мановению волшебной палочки, поэтому я призываю каждого гражданина с ответственностью относиться к своим профессиональным обязанностям, вносить свой посильный вклад в развитие нашей страны и экономики.

Прав наш Президент, говоря о том, что невозможно за один день провести кардинальные политические изменения. Мы должны отходить от кампанейщины, заниматься созидательным трудом и не питать иллюзий, что кто-то решит наши проб­лемы. Нельзя забывать и о сложной геополитической ситуации в мире. Поэтому нам надо строить сильное государство на основе крепкой экономики и стабильной внутренней политики.

Популярное

Все
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Друзей надежных много не бывает!
«Ярмарка вакансий» для миллениалов
Решение принял народ
Что пишут зарубежные СМИ о референдуме в Казахстане
Чем живут и какие планы строят в холдинге "Байтерек" – интервью с Канатом Шарлапаевым
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Без давления на природу
Имя поэта – в истории
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Грубые нарушения при строительстве коммерческого жилья выявили в Атырау
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Политический обозреватель разобрал итоги референдума в Казахстане
Реорганизоваться или уйти
Представлена книга «Кенесары-хан»
Почему карагандинцы не торопятся создавать ОСИ?
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Что происходит с курсом тенге, объяснили в Нацбанке
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Сплав для телескопов, действующих в космосе, предложил казахстанский школьник
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
К чему приводит вольный выпас сайги в Западно-Казахстанской области
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль

Читайте также

Общество
Почему карагандинцы не торопятся создавать ОСИ?
Общество
Реорганизоваться или уйти
Общество
Грубые нарушения при строительстве коммерческого жилья выяв…
Общество
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]