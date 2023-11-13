«Актобе» разобрался с лидером Спорт 13 ноября 2023 г. 0:30 1063 Аскар Султан В чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой на первое место вышел «Арлан», а в международной лиге КХЛ вниз все еще пикирует столичный «Барыс». фото pro.ligasy.kz «Барсы», выступающие в Континентальной хоккейной лиге, видимо, решили обновить все свои антирекорды в этом международном проекте. Команде из Астаны не помогла замена главного тренера (причем по ходу сезона), и, например, в восьми последних матчах мы потерпели уже семь поражений, а одну победу добыли лишь по итогам буллитной серии. Два последних проигрыша пришлись на домашние игры. И если с казанским «Ак барсом» мы были обречены изначально, что и подтвердил итоговый счет 3:0 в пользу российской команды, то на следующую встречу с китайским «Куньлунь Ред Стар» еще какие-то надежды возлагались, но увы... Мы проиграли клубу из Пекина (еще одному из худших клубов КХЛ) на «Барыс Арене» со счетом 1:2. На данный момент «Барыс» с 23 набранными очками после 30 игр занимает 11-е место в Восточной конференции и 21-е место в общей сводной таблице, опережая из всех выступающих в лиге 23 команд лишь подмосковный «Витязь» и «Адмирал» из Владивостока. Теперь о национальном первенстве, где с начала сезона впервые сменился лидер. На чистое первое место вышел кокшетауский «Арлан», который в очередном сдвоенном туре дома дважды был сильнее карагандинской «Сарыарки», вначале обыграв ее со счетом 4:0 в основное время, а потом и 2:1 после серии буллитов. Подняться на верхнюю строчку акмолинским «волкам» помог хоккейный клуб «Актобе», который на своей площадке дважды смог обыграть единственный иностранный клуб – узбекский «Хумо»: 2:1 и 3:1. Ташкентцы опустились на второе место, а вот актюбинцы, что довольно неожиданно, все еще идут на девятом месте. В остальных поединках зафиксированы следующие результаты: «Иртыш» в Павлодаре дважды уступил «Алматы» – 1:4 и 0:3; столичный «Номад» в Усть-Каменогорске вначале обыграл местное «Торпедо» в основное время со счетом 4:1, а потом и в серии буллитов – 3:2; в Атырау «Бейбарыс» вначале обыграл гостивший у него рудненский «Горняк» со счетом 6:3, а потом проиграл – 2:4. ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА М Команда И Г О 1 «Арлан» 24 90–30 42 2 «Хумо» 24 91–33 40 3 «Номад» 26 79–54 36 4 «Торпедо» 26 78-65 29 5 «Сарыарка» 24 67-68 29 6 «Горняк» 22 62-68 26 7 «Бейбарыс» 24 65-80 25 8 «Алматы» 26 71-92 24 9 «Актобе» 24 50-75 20 10 «Кулагер» 22 49-65 17 11 «Иртыш» 26 36-108 6 #Спорт #хоккей #Барсы