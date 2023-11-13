«Актобе» разобрался с лидером

Спорт
1063
Аскар Султан

В чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой на первое место вышел «Арлан», а в международной лиге КХЛ вниз все еще пикирует столичный «Барыс».

фото pro.ligasy.kz

«Барсы», выступающие в Континентальной хоккейной лиге, видимо, решили обновить все свои антирекорды в этом международном проекте. Команде из Астаны не помогла замена главного тренера (причем по ходу сезона), и, например, в восьми последних матчах мы потерпели уже семь поражений, а одну победу добыли лишь по итогам буллитной серии.

Два последних проигрыша пришлись на домашние игры. И если с казанским «Ак барсом» мы были обречены изначально, что и подтвердил итоговый счет 3:0 в пользу российской команды, то на следующую встречу с китайским «Куньлунь Ред Стар» еще какие-то надежды возлагались, но увы... Мы проиграли клубу из Пекина (еще одному из худших клубов КХЛ) на «Барыс Арене» со счетом 1:2.

На данный момент «Барыс» с 23 набранными очками после 30 игр занимает 11-е место в Восточной конференции и 21-е место в общей сводной таблице, опережая из всех выступающих в лиге 23 команд лишь подмосковный «Витязь» и «Адмирал» из Владивостока.

Теперь о национальном первенстве, где с начала сезона впервые сменился лидер. На чистое первое место вышел кокшетауский «Арлан», который в очередном сдвоенном туре дома дважды был сильнее карагандинской «Сарыарки», вначале обыграв ее со счетом 4:0 в основное время, а потом и 2:1 после серии буллитов.

Подняться на верхнюю строчку акмолинским «волкам» помог хоккейный клуб «Актобе», который на своей площадке дважды смог обыграть единственный иностранный клуб – узбекский «Хумо»: 2:1 и 3:1. Ташкентцы опустились на второе место, а вот актюбинцы, что довольно неожиданно, все еще идут на девятом месте.

В остальных поединках зафиксированы следующие результаты: «Иртыш» в Павлодаре дважды уступил «Алматы» – 1:4 и 0:3; столичный «Номад» в Усть-Каменогорске вначале обыграл местное «Торпедо» в основное время со счетом 4:1, а потом и в серии буллитов – 3:2; в Атырау «Бейбарыс» вначале обыграл гостивший у него рудненский «Горняк» со счетом 6:3, а потом проиграл – 2:4.

 

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

М Команда И Г О
1 «Арлан» 24 90–30 42
2 «Хумо» 24 91–33 40
3 «Номад» 26 79–54 36
4 «Торпедо» 26 78-65 29
5 «Сарыарка» 24 67-68 29
6 «Горняк» 22 62-68 26
7 «Бейбарыс» 24 65-80 25
8 «Алматы» 26 71-92 24
9 «Актобе» 24 50-75 20
10 «Кулагер» 22 49-65 17
11 «Иртыш» 26 36-108 6

 

#Спорт #хоккей #Барсы

Популярное

Все
Берлин в восторге
Платят дважды за одну услугу
Мечты Ильдара и Ильнара
В Караганде достроили зимнее здание зоопарка, которое ждали пять лет
«Человеческое лицо» в реформе школы
Тайны монетного двора
Поколение белоручек
Романс в осенний тихий вечер
На всю Юго-Восточную Азию
Время и деньги
Большая новостройка
Глазами нехудожников
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Казахская Мария Кюри
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Проблем с хлебом и мукой быть не должно
48 человек отравились школьной едой в Жамбылской области
Проверки на дорогах
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Назван самый высокооплачиваемый футболист мира
Баха, поправляйся!
Дзюдоист из Астаны взял серебро чемпионата Казахстана
Зайнутдинов пропустит решающие матчи сборной

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]