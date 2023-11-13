«Актобе» разобрался с лидером

«Барсы», выступающие в Континентальной хоккейной лиге, видимо, решили обновить все свои антирекорды в этом международном проекте. Команде из Астаны не помогла замена главного тренера (причем по ходу сезона), и, например, в восьми последних матчах мы потерпели уже семь поражений, а одну победу добыли лишь по итогам буллитной серии.

Два последних проигрыша пришлись на домашние игры. И если с казанским «Ак барсом» мы были обречены изначально, что и подтвердил итоговый счет 3:0 в пользу российской команды, то на следующую встречу с китайским «Куньлунь Ред Стар» еще какие-то надежды возлагались, но увы... Мы проиграли клубу из Пекина (еще одному из худших клубов КХЛ) на «Барыс Арене» со счетом 1:2.

На данный момент «Барыс» с 23 набранными очками после 30 игр занимает 11-е место в Восточной конференции и 21-е место в общей сводной таблице, опережая из всех выступающих в лиге 23 команд лишь подмосковный «Витязь» и «Адмирал» из Владивостока.

Теперь о национальном первенстве, где с начала сезона впервые сменился лидер. На чистое первое место вышел кокшетауский «Арлан», который в очередном сдвоенном туре дома дважды был сильнее карагандинской «Сарыарки», вначале обыграв ее со счетом 4:0 в основное время, а потом и 2:1 после серии буллитов.

Подняться на верхнюю строчку акмолинским «волкам» помог хоккейный клуб «Актобе», который на своей площадке дважды смог обыграть единственный иностранный клуб – узбекский «Хумо»: 2:1 и 3:1. Ташкентцы опустились на второе место, а вот актюбинцы, что довольно неожиданно, все еще идут на девятом месте.

В остальных поединках зафиксированы следующие результаты: «Иртыш» в Павлодаре дважды уступил «Алматы» – 1:4 и 0:3; столичный «Номад» в Усть-Каменогорске вначале обыграл местное «Торпедо» в основное время со счетом 4:1, а потом и в серии буллитов – 3:2; в Атырау «Бейбарыс» вначале обыграл гостивший у него рудненский «Горняк» со счетом 6:3, а потом проиграл – 2:4.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА